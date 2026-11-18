München (ots) -- Schutz bei steigenden Preisen, Chance auf günstigere Konditionen bei sinkenden Preisen: Mit Tarif-Add-on FairPlay bringt Octopus Energy mehr Flexibilität in Festpreisverträge.- Octopus Energy prüft Marktentwicklung und bietet bei passender Gelegenheit einen günstigeren Vertrag an.- Kostenlos und ohne Aufwand: Für Neu- und Bestandskund*innen mit 12- oder 24-monatigem Festpreistarif für Strom und Gas.Steigen die Energiepreise, profitieren Verbraucher*innen von der Sicherheit ihres Festpreisvertrags. Sinken sie dagegen, bleiben viele bis zum Vertragsende an ihren ursprünglich vereinbarten Preis gebunden. Octopus Energy will dieses Prinzip mit seinem neuen Tarif-Add-on FairPlay aufbrechen. Ab sofort prüft Octopus bei seinen Strom- und Gas-Festpreistarifen mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit die Preisentwicklung. Zeigt sich dabei ein spürbarer Preisvorteil, meldet sich der Energieanbieter zu einem passenden Zeitpunkt proaktiv bei seinen Kund*innen. Diese können dann selbst entscheiden, ob sie in einen neuen Vertrag zu einem niedrigeren Preis wechseln möchten. Der Service ist automatisch und ohne Aufpreis in den entsprechenden Festpreistarifen enthalten.Mehr Fairness im FestpreisvertragEin Festpreisvertrag bietet Verbraucher*innen Planungssicherheit: Der vereinbarte Energiepreis bleibt während der Preisgarantie stabil, auch wenn die Marktpreise steigen. Doch diese Sicherheit hat bislang häufig eine Kehrseite. Fallen die Preise am Energiemarkt, profitieren Kund*innen in der Regel erst nach Ablauf ihres bestehenden Vertrags von günstigeren Konditionen, oder müssen selbst aktiv werden und nach Alternativen suchen.Genau hier setzt FairPlay an. Statt die Preisentwicklung allein den Verbraucher*innen zu überlassen, übernimmt Octopus Energy die regelmäßige Prüfung. Laufend bewertet das Unternehmen, ob sich auf Basis der aktuellen Marktentwicklung (basierend auf Energiepreise, Netzentgelte, Messentgelte und staatliche Abgaben) ein günstigerer Preis anbieten lässt. Ist das der Fall, erhalten Kund*innen zu einem geeigneten Zeitpunkt ein individuelles Angebot für einen neuen Festpreisvertrag."Wer sich für einen Festpreis entscheidet, will Sicherheit und sollte dafür nicht bestraft werden, wenn die Energiepreise wieder sinken", sagt Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany. "In der Energiebranche sitzen Kund*innen oft in ihrem Vertrag fest: Ein Wechsel ist meist nur zum Laufzeitende möglich und bis dahin zahlen sie weiter den alten Preis, auch wenn Energie am Markt längst günstiger zu haben ist. Wir finden: Das geht auch fairer. Mit FairPlay drehen wir den Spieß um. Wir beobachten den Markt und melden uns aktiv, wenn wir einen besseren Preis anbieten können. Denn faire Energieversorgung bedeutet für uns, die Interessen unserer Kund*innen auch nach Vertragsabschluss im Blick zu behalten."So funktioniert Octopus FairPlayOctopus' FairPlay ist kein eigenständiger Tarif, sondern ein zusätzlicher Service innerhalb der Festpreistarife von Octopus Energy. Dazu zählen unter anderem Octopus Relax12, Octopus Relax24. Das Angebot gilt für Strom und Gas, für Neu- und Bestandskund*innen.Fallen die Energiepreise, prüft Octopus Energy, ob ein neuer, günstigerer Vertrag möglich ist. Dabei wird nicht einfach der aktuelle Neukund*innenpreis übernommen. Stattdessen berechnet das Unternehmen einen individuellen Mischpreis. Auch weitere Preisbestandteile wie Netzentgelte, Steuern und Abgaben fließen in die Berechnung ein.Kund*innen können das neue Angebot annehmen oder ablehnen. Bei Annahme beginnt einmalig ein neuer Vertrag mit derselben Laufzeit und Preisgarantie wie zuvor, also erneut 12 oder 24 Monate. Wer sich dagegen entscheidet, behält seinen bisherigen Vertrag zu den vereinbarten Konditionen. Eine automatische Preisanpassung findet nicht statt.Günstigere Energiepreise nutzen, ohne selbst vergleichen zu müssenWie sich das konkret auswirken kann, zeigt eine beispielhafte Rechnung: Ein*e Kund*in schließt einen zwölfmonatigen Stromvertrag zu einem Arbeitspreis von 36 Cent pro Kilowattstunde ab. Nach sechs Monaten ist der aktuelle Preis für Neukund*innen auf 32 Cent gesunken. Octopus Energy kann daraufhin einen neuen Vertrag anbieten, der beispielhaft mit 34 Cent zwischen dem bisherigen Preis und dem aktuellen Neukundenpreis liegt. Bei einer dreiköpfigen Familie mit einem Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden entspricht das einer Ersparnis von rund 50 Euro pro Jahr im Vergleich zum ursprünglich abgeschlossenen Vertrag.*Das Besondere: Kund*innen müssen weder Vergleichsportale durchsuchen noch auf das Ende ihrer bisherigen Vertragslaufzeit warten. Octopus Energy übernimmt die Marktbeobachtung und meldet sich selbstständig, wenn ein günstigeres Angebot möglich ist.Dabei wird nicht einfach der aktuelle Neukund*innenpreis übernommen, denn Octopus Energy hat den Strom für die Vertragslaufzeit bereits zu den damaligen Konditionen eingekauft. Für das neue Angebot zieht das Unternehmen automatisiert verschiedene Preisdaten zusammen und ermittelt mit Hilfe von Prognosen einen individuellen Mischpreis. So werden Preisvorteile weitergegeben, ohne dabei ein Risko einzugehen.FairPlay ist ab sofort verfügbar und erfordert weder einen intelligenten Stromzähler noch andere technische Voraussetzungen. Ob und wann dies möglich ist, hängt von der Preisentwicklung und den jeweiligen Preisbestandteilen ab. Ein Anspruch auf ein Angebot oder einen bestimmten Preis besteht nicht.Mit FairPlay will Octopus zeigen, dass langfristige Preissicherheit und die Chance auf sinkende Energiekosten kein Widerspruch sein müssen. Statt Verbraucher*innen vor die Wahl zwischen Planungssicherheit und Flexibilität zu stellen, verbindet das Unternehmen beide Vorteile in seinen bestehenden Festpreistarifen.*Beispielhafter Verbrauch eines 3-Personen-Haushalts. Der tatsächliche Verbrauch kann abweichen. 1.250 kWh (halber Jahresverbrauch) × 2 Cent/kWh Preisunterschied = 25 EUR. Bezogen auf ein volles Jahr zum günstigeren Preis wären es 50 EUR.Pressekontakt:presse@octopusenergy.deOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/6393151