Straßburg (ots) -ARTE hat heute, am 18. November 2026, im Kino Arsenal in Berlin seine Programmhighlights für das erste Halbjahr 2027 (https://arte-presse.shorthandstories.com/cover-programmhighlights/index.html) vorgestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation standen investigative Dokumentationen, europäische Serien und Kinofilme, neue Nachrichten- und Wissensformate für ein jüngeres Publikum sowie vielfältige Musik- und (Pop-)Kulturhighlights. Darüber hinaus gaben die ARTE-Verantwortlichen Einblicke in die strategische Weiterentwicklung des Senders und seine Rolle in der europäischen Medienlandschaft.ARTE-Präsidentin Heike Hempel unterstrich zum Auftakt:"ARTE steht für den europäischen Blick und macht Europa greifbar und emotional erlebbar. Wir eröffnen neue Perspektiven auf Europa und unsere Nachbarn und erzählen Geschichten, die berühren und verbinden. Diese besondere Stärke von ARTE wollen wir in ganz Europa weiter ausbauen und sichtbarer machen - mit einem Angebot, das immer europäischer, digitaler und jünger wird und die nationalen Medienangebote sinnvoll ergänzt."Im Bereich Aktualität und Investigation deckt die dreiteilige Dokumentation "Die Mafia und die US-Präsidenten" die Verstrickungen zwischen Mafia und US-Politelite auf. Investigative Dokumentarfilme wie "Nestlé verschlingt die Welt" und "Humana - Kleider machen Beute" beleuchten im Januar wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge. Dabei setzt ARTE weiterhin auf fundierte Hintergrundanalysen und Einordnung, um das aktuelle Weltgeschehen verständlich zu machen und Orientierung zu bieten. "Jugendliche in Saint-Denis" und "Die Klimaklage: Ein Bauer gegen RWE" widmen sich den ökologischen Herausforderungen und Zukunftsfragen der Gen Z.In Anwesenheit der polnischen Regisseurin und Filmemacherin Agnieszka Holland, der ARTE bereits im Dezember eine Dokumentation widmet, und des Regisseurs Tom Tykwer (Dogma 25 Germany) gab es einen Programmausblick für Serien- und Kinofans: von packenden Serien wie "Berlin Reykjavik" über "El Oso - Ein Tal unter Verdacht" bis zum Historiendrama "Landesverräter". Im Spielfilmbereich setzt ARTE auf neue filmische Handschriften ebenso wie auf die Pflege des europäischen Filmerbes - mit einem Schwerpunkt zu Fritz Langs "Metropolis" und herausragenden Filmen der Berlinale, darunter Constanze Klaues "Mit der Faust in die Welt schlagen".Mit etablierten Nachrichtenformaten wie dem ARTE Journal und dem digitalen investigativen Magazin "Masha on Russia" mit der russischen Exil-Journalistin Masha Borzunova sowie neuen Nachrichten- und Wissensformaten stärkt ARTE sein Angebot an fundierter Information und Einordnung aus europäischer Perspektive und richtet sich dabei insbesondere an ein jüngeres Publikum. Zu nennen sind hier "Warum?", "Strippenzieher, die Macht der Netzwerke", das die Einflussstrategien in sozialen Netzwerken entschlüsselt und "42 Flash", ein für die sozialen Medien entwickeltes neues wissenschaftliches Kurzformat. Das neue 10-minütige Erklärformat "arteficial" beantwortet zentrale Fragen zur KI aus europäischer Sicht.Natürlich haben auch Kunst und Kultur bei ARTE ihren festen Platz - von klassischer Musik bis zur zeitgenössischen Popkultur. Zu den Höhepunkten zählen Künstlerporträts von Martha Argerich und Led Zeppelin, ein europäisches Musikprojekt zum 200. Todestag Beethovens sowie Neues aus der Konzertreihe "Sounds like Art". Auch das Kultmagazin "Tracks" feiert 2027 sein 30-jähriges Jubiläum.Vorgestellt wurden die Programmhighlights von ARTE-Präsidentin Heike Hempel, Sylvie Stephan (Programmdirektorin ARTE), Carolin Ollivier (Leiterin der Hauptabteilung Information), Benjamin Fischer (Geschäftsführer ARTE Deutschland und ARTE-Koordinator der ARD) sowie Wolfgang Bergmann (Geschäftsführer ARTE Deutschland und ARTE-Koordinator im ZDF) im Gespräch mit der Journalistin und ARTE-Moderatorin Nazan Gökdemir.Entdecken Sie mit dem unten stehenden Link investigative Dokus, europäische Serien und Filme, neue News- und Wissensformate für ein jüngeres Publikum sowie Musik- und (Pop-)Kulturhighlights!ZU DEN PRESSESTORIES (https://arte-presse.shorthandstories.com/cover-programmhighlights/index.html)Pressekontakt:Maria FlügelLeiterin Presse, Kommunikation und PRmaria.fluegel@arte.tv+33 3 90 14 24 98Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6393150