Schwalbach am Taunus (ots) -Viele Frauen erleben ihren Schlaf während der Periode als weniger erholsam. Dass Schlafprobleme während der Menstruation wissenschaftlich belegt sind, wissen jedoch nur die Wenigsten. Gemeinsam mit Dr. Judith Bildau schafft Always mehr Sichtbarkeit für dieses Thema und unterstützt Frauen dabei, ihre Nächte zurückzuerobern.Viele Frauen kennen das Gefühl, während ihrer Periode schlechter zu schlafen, häufiger aufzuwachen oder sich morgens weniger erholt zu fühlen.Doch oft fragen sie sich, ob sie sich diese Veränderungen nur einbilden. Always hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem entgegenzuwirken und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, die belegen: Hormonelle Schwankungen und Menstruationsbeschwerden können die Schlafqualität tatsächlich beeinflussen. Denn die Periode macht auch nachts keine Pause.Always möchte diesem bislang eher wenig beachteten Aspekt mehr Aufmerksamkeit schenken und setzt sich dafür ein, Frauen über die Zusammenhänge zwischen Menstruation und Schlaf aufzuklären und sie dabei zu unterstützen, ihre individuellen Bedürfnisse besser zu verstehen. Neben neuen wissenschaftlich fundierten Artikeln, edukativen Inhalten in Zusammenarbeit mit Dr. Judith Bildau, Expertin für Frauenheilkunde, macht Always das Thema durch eine Partnerschaft mit dem Frauennetzwerk Sheciety erlebbar und salonfähig.Warum Schlaf so wichtig istEine erholsame Nacht bietet die Grundlage dafür, dass Körper und Kopf sich regenerieren können, denn während des Schlafs laufen wichtige Prozesse ab, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit maßgeblich beeinflussen. Wie erholsam der Schlaf war, macht sich deshalb tagsüber bemerkbar: Die Schlafqualität kann sich zusätzlich zur Leistungsfähigkeit auf Immunsystem, Stimmung, Gedächtnis, Stoffwechsel und sogar das Schmerzempfinden auswirken.Ausreichend Schlaf und Erholung ist deshalb eine wichtige Grundlage, den Alltag aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können. Doch gerade während der Periode kann diese Erholung zur Herausforderung werden: "Was viele Frauen nicht wissen, ist, dass die Menstruation den weiblichen Schlaf erheblich beeinflussen kann. Dabei kann das Ein- und Durchschlafen nicht nur während der Blutung, sondern bereits einige Tage davor deutlich schwerer fallen", erklärt Dr. Judith Bildau.Always schenkt diesem bislang wenig beachteten Aspekt der Periodenerfahrung mehr Aufmerksamkeit und unterstützt Frauen dabei, ihre Erfahrungen während der Periode besser zu verstehen und ernst zu nehmen, vor allem in ihrem turbulenten Alltag. Um den Zusammenhang zwischen Menstruation und Schlaf sichtbarer zu machen, hat die Marke daher zahlreiche wissenschaftliche Studien zusammengetragen, deren Erkenntnisse zeigen, dass Schlafprobleme während der Periode keine rein subjektive Wahrnehmung sind, sondern viele Frauen betreffen.Wissen schafft Verständnis und SicherheitUm Frauen so gut wie möglich unterstützen zu können, geht das Engagement von Always dabei über die reine Wissensvermittlung hinaus: Always beschäftigt sich ganzheitlich mit dem Thema Schlaf und arbeitet dafür unter anderem mit Dr. Judith Bildau zusammen. Die Frauenärztin und Autorin begleitet Always als medizinische Expertin und setzt sich seit Jahren für mehr Wissen und Offenheit rund um Frauengesundheit ein. Mit ihrer medizinischen Expertise unterstützt sie Always dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Schlaf und Menstruation einzuordnen und für Frauen verständlich zugänglich zu machen. Für Dr. Judith Bildau ist der Schlaf ein essenzielles Thema der Frauengesundheit, das deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient.Zusammen mit Dr. Judith Bildau trägt Always dazu bei, Wissen zugänglich zu machen, offenen Austausch zu fördern, Frauen zu stärken und ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit ihren eigenen Erfahrungen zu geben. So stand das Thema Schlaf während der Periode im Mittelpunkt einer "Pyjama Party", die Always am 24. und 25. Oktober gemeinsam mit Sheciety veranstaltete. Zu den geladenen Gästinnen zählten u. a. die Moderatorinnen Negah Amiri und Nina Moghaddam (Gewinnerin Mut Maker Award 2026), Schauspielerin Claudelle Deckert, wie auch die Influencerin Cagla Togan (@die_togs). In ihrem Sleep Science Talk vermittelte Dr. Judith Bildau den eingeladenen Persönlichkeiten aus Social Media und Fernsehen wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Periode und Schlaf. Rund um den Talk schuf Always einen inspirierenden Raum für Austausch, Selfcare und echte Verbundenheit. Zwischen persönlichen Gesprächen über Frauengesundheit, Workshops und gemeinsamen Spa-Momenten entstand eine Atmosphäre, in der die Gästinnen neue Impulse mitnehmen und Erfahrungen teilen konnten.Wie Frauen die Nacht zurückerobern könnenGuter Schlaf sollte kein Luxus sein, auch nicht während der Periode. Gerade weil der Körper in dieser Zeit mehr Ruhe brauchen kann, sollte das eigene Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Dazu gehört zunächst das gute Gefühl, sich auf den eigenen Schutz verlassen zu können und sich keine Gedanken über mögliches Auslaufen machen zu müssen. Hierfür bietet Always Ultimate Night Binden in drei verschiedenen Größen, die speziell auf die Bedürfnisse während der Nacht abgestimmt sind.Darüber hinaus können schon kleine Dinge einen Unterschied machen: eine angenehme, eher kühle Raumtemperatur, eine möglichst konstante Schlafenszeit und eine bewusste Ruhephase vor dem Einschlafen können dabei helfen, den Körper auf die Nacht einzustimmen. Bei Periodenschmerzen kann es außerdem guttun, sich frühzeitig um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, etwa mit Wärme oder geeigneten Schmerzmitteln: "Menstruationsschmerzen und Schlaf stehen unmittelbar in Verbindung miteinander! Wenn die Schmerzen adäquat gelindert werden, werden bei vielen Menstruierenden auch die Nächte wieder ruhiger. Das passende Schmerzmittel sollte im Zuge einer ärztlichen Beratung ausgewählt werden", so Dr. Judith Bildau.Noch immer wird über viele Aspekte der Frauengesundheit zu wenig gesprochen. Auch Schlafprobleme während der Periode gehören für viele Frauen zur Realität, ohne dass sie wissen, dass sie mit diesen Erfahrungen nicht allein sind. Always möchte dazu beitragen, das zu ändern und mehr Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwischen Menstruation und Schlaf zu lenken. Mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, dem offenen Austausch und zuverlässigem Schutz möchte Always Frauen dabei unterstützen, sich auch während ihrer Periode möglichst wohl, sicher und ungestört zu fühlen. Denn die Periode macht nachts keine Pause - und Periodenkomfort sollte es auch nicht.Direkt zu allen Pressematerialien geht es hier.Pressekontakt:P&G Femcare, Markenkommunikation,Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach/TaunusDajana Daechert, E-Mail: daechert.d@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHChausseestr. 8f, 10115 BerlinKatharina Habel, Tel.: +49 30 4000 66 0, E-Mail:always@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Always, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76303/6393145