Bozen (ots) -Die SFSCON 2026, die internationale Open-Source-Konferenz im NOI Techpark Bozen, brachte Fachleute aus ganz Europa zusammen. Im Fokus: digitale Souveränität.Wer kontrolliert die Technik, die wir täglich nutzen? Dieser Frage widmete sich die 26. Ausgabe der SFSCON - South Tyrol Free Software Conference, die am 13. und 14. November im NOI Techpark in Bozen stattfand. Über 1200 Teilnehmende aus ganz Europa und mehr als 160 Speaker tauschten sich darüber aus, wie Europa mithilfe Freier Software und offener Technologien unabhängiger, sicherer und wettbewerbsfähiger werden kann.Experten-Stimmen zu KI, Mobilfunk und CommunityInternational renommierte Speaker brachten bei der Konferenz ihre Expertise ein, darunter Davide Ricci, Vizepräsident und General Manager von Linaro. Er zeigte, wie Unternehmen mithilfe offener Technologien eigene KI-Infrastrukturen aufbauen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten können. Harald Welte, Pionier der freien Software in der Telekommunikation, sprach über offene Mobilfunknetze und den Schutz von Open-Source-Lizenzen. Walter van Holst, IT-Jurist und leitender Berater bei Hooghiemstra & Partners, ging der Frage nach, ob digitale Souveränität ohne Open Source überhaupt denkbar ist. Dabei verglich er die Vorstellungen der Open-Source-Community mit der aktuellen Souveränitätsstrategie der EU-Kommission.Neu war 2026 die Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), Just Transition Center (JTC), Bucerius Law School und dem Weizenbaum-Institut in Berlin. Zentrale Themen waren Open-Source-Hardware, das Recht auf Reparatur und der Cyber Resilience Act der EU. Der Rechtswissenschaftler Lucas Lasota hielt einen Vortrag über Softwarefreiheit und Geräteneutralität, die Technikhistorikerin Artemis Yagou beleuchtete die Geschichte und Kultur des Quellcodes."Digitale Souveränität entsteht nicht durch Absichtserklärungen, sondern dort, wo Menschen Codes schreiben, Regeln gestalten und Lösungen praktisch umsetzen. Die SFSCON in Bozen bot den idealen Rahmen für einen offenen Austausch zu hochaktuellen Themen. Open Source ist für ganz Europa ein Hebel für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz", resümiert Patrick Ohnewein, Chief Digital Officer des NOI Techpark und Vorsitzender der SFSCON.Ein wichtiger Bestandteil des Rahmenprogramms war auch heuer wieder der NOI Hackathon. Bei dem 24-stündigen Programmiermarathon entwickeln junge Softwaretalente gemeinsam digitale Lösungen für konkrete Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis. Dank einer Zusammenarbeit mit der europäischen Hochschulallianz SUNRISE Alliance konnte der internationale Austausch zusätzlich gestärkt werden, indem Studierende aus Portugal, Polen, Zypern, Deutschland und Italien teilnahmen.Auszeichnungen für digitale FreiheitDen heurigen European SFS Award erhielt Harald Welte: Er setzte die Softwarelizenz GNU GPL erstmals vor Gericht durch. Als Mitgründer des Projekts Osmocom macht er außerdem Mobilfunktechnik zugänglich, die sonst unter Verschluss bleibt. Der European SFS Award wird von der Free Software Foundation Europe (FSFE) und der Linux User Group Bozen-Bolzano-Bulsan (LUGBZ) vergeben. Daniele Gobbetti wurde hingegen mit dem SFS Award geehrt. Gobbetti ist einer der zentralen Entwickler von Gadgetbridge - einer freien App, die Smartwatches und Fitnesstracker mit dem Smartphone verbindet, ohne persönliche Daten abzuspeichern.Die SFSCON wird im Rahmen des EFRE-Projekts 1114 IMPACT 2 von der EU kofinanziert. Weitere Informationen: www.sfscon.itPressekontakt:Pressekontakt:clavis kommunikation GmbHMonika KnollTelefon: +39 376 218 0077E-Mail: monika.knoll@clavis.itOriginal-Content von: clavis IT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181569/6393161