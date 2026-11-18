Wer eine Fritzbox besitzt, kann sie nicht nur für die Verbindung zum Internet nutzen. Der Router lässt sich in den meisten Fällen auch einfach parallel als Netzwerkspeicher betreiben. Wie das geht und was du dabei beachten musst. Fritzboxen bieten eine Vielzahl von Features. Einige davon dürften die meisten User:innen gar nicht auf dem Schirm haben. Schließlich ist der Router schnell vergessen, wenn er seine Dienste reibungslos erledigt und Internet ...

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