Berlin (ots) -Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) begrüßt die heute vom Bundeskabinett beschlossene Finanzbildungsstrategie. Sie schafft erstmals einen ressortübergreifenden Handlungsrahmen zur Stärkung der Finanzkompetenz in Deutschland. Entscheidend ist nun, die Akteure aus Bildung, Gesellschaft und Wirtschaft in der Umsetzung zusammenzubringen und den Erfolg anhand nachvollziehbarer Kriterien zu messen.Marija Kolak, Präsidentin des BVR: "Finanzbildung kennt kein bestimmtes Alter, sondern zieht sich durch alle Lebensphasen. Sie unterstützt Familien früh, gehört systematisch in den Schulunterricht und muss auch danach Menschen vom Berufseinstieg bis zur Rente begleiten. Die nationale Finanzbildungsstrategie kann dafür einen Rahmen schaffen. Jetzt kommt es darauf an, vorhandene Stärken zu nutzen, gute Angebote stärker sichtbar zu machen und die Wirkung der politischen Maßnahmen zu messen."Wie groß der Bedarf gerade bei jungen Menschen an Finanzbildung ist, zeigt eine aktuelle repräsentative BVR-Befragung: Rund 80 Prozent der 18- bis 30-Jährigen finden es wichtig, die eigenen Finanzen im Griff zu haben, doch nur 45 Prozent fühlen sich bei Finanzthemen sicher. 58 Prozent wünschen sich leicht verständliche Unterstützung.Aus Sicht des BVR sollten europäische Qualitätsstandards, bundesweite Koordination und die Umsetzung vor Ort eng zusammenspielen. Qualitativ hochwertige Angebote privater und zivilgesellschaftlicher Akteure sollten nach transparenten Kriterien anerkannt und über die Finanzbildungsplattform "Mit Geld und Verstand" stärker sichtbar gemacht werden. Dabei gilt es, Qualität und Gemeinwohlorientierung zu sichern und mögliche Interessenkonflikte angemessen zu berücksichtigen. Auch in der vorgesehenen Task Force Finanzbildung als zentrales Steuerungs- und Koordinierungsgremium sollte die praxisnahe Expertise zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure stärker einbezogen werden.Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland bringen ihre Erfahrungen vor Ort ein, etwa in der Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern. Auf dem Schulserviceportal www.jugend-und-finanzen.de wird dieses Engagement im bundesweiten Überblick sichtbar. Zudem stellt diese Bildungsplattform kostenfreie pädagogisch-didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Über die NextGen Consultancy Neonblau der genossenschaftlichen FinanzGruppe, die sich aus über 50 Personen der Generation Z zusammensetzt, fließen zudem die Perspektiven junger Menschen in die Entwicklung neuer digitaler Finanzbildungsangebote ein.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/6393162