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Isomorphic Labs gibt eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar bekannt



18.11.2026 / 13:45 CET/CEST

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Greenoaks und Sequoia Capital leiten gemeinsam die überzeichnete Finanzierungsrunde, während Isomorphic Labs weiterhin seine grundlegenden Simulationsmodelle vorantreibt, seine Pipeline an internen und in Partnerschaft entwickelten Medikamentenkandidaten ausbaut und skaliert sowie seine globale, KI-gesteuerte Bioengineering-Infrastruktur aufbaut. LONDON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Isomorphic Labs, ein KI-Unternehmen, das sich auf die Konzeption und Entwicklung neuer Medikamente konzentriert, gab heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Runde wurde gemeinsam von Greenoaks und Sequoia Capital geleitet, zusammen mit Andreessen Horowitz (a16z) und mehreren anderen neuen Investoren, wobei Alphabet weiterhin erheblich investierte. An der Runde beteiligten sich zudem alle bestehenden Investoren: Thrive Capital, MGX, GV, CapitalG, Temasek und der britische Sovereign AI Fund. Isomorphic baut seine firmeneigene Wirkstoffdesign-Engine (IsoDDE) und seine mit KI entwickelte Pipeline an therapeutischen Kandidaten aus, um die nächste Generation von Medikamenten auf den Markt zu bringen. IsoDDE vereint eine Reihe grundlegender Simulations-KI-Modelle, die von Haus aus in mehreren Therapiebereichen und Wirkstoffklassen einsetzbar sind. IsoDDE erkundet riesige chemische Räume, um es dem Weltklasse-Team von Isomorphic zu ermöglichen, präzise konstruierte Moleküle mit optimalen arzneimittelähnlichen Eigenschaften zu entwerfen, zu verfeinern und bereitzustellen. Die Bandbreite und Präzision der Simulationsmodelle innerhalb von IsoDDE lassen die Vorhersagen an die Genauigkeit experimenteller Ergebnisse heranreichen und bieten eine Reihe von Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innovativer Medikamente. In Kombination mit leistungsstarken, firmeneigenen Algorithmen, die hochkomplexe biologische Systeme durchlaufen und analysieren, führen diese Modelle direkt und wiederholt zu Fortschritten in der multimodalen Pipeline therapeutischer Wirkstoffkandidaten des Unternehmens und lösen damit einige der schwierigsten Probleme der Branche. Diese Dynamik führt zu positiven präklinischen Ergebnissen, sowohl bei internen Programmen in den Bereichen Onkologie und Immunologie als auch bei Projekten mit Partnern, und ebnet den Weg für den Eintritt in die klinische Phase. Dieses neue Kapital beschleunigt die wissenschaftlichen Durchbrüche und die firmeneigenen Fortschritte im Bereich der KI, die Isomorphic erzielt. Das Unternehmen wird IsoDDE weiter ausreifen lassen und mit hochentwickelten Modellen tiefer in neue Bereiche der Biologie vordringen. Um neue und bahnbrechende Klassen von Therapeutika auf den Markt zu bringen, baut Isomorphic ein Partner-Ökosystem auf, um das Verständnis der mechanistischen Krankheitsbiologie voranzutreiben. Parallel dazu errichtet das Unternehmen die globale Infrastruktur, die erforderlich ist, um die Zukunft der KI-gesteuerten Bioingenieurwissenschaften voranzutreiben. Die Erlöse werden zudem den weiteren Aufbau einer skalierbaren, KI-orientierten Infrastruktur für die translationale und klinische Entwicklung unterstützen, während das Unternehmen seine Wirkstoffkandidaten in klinische Studien überführt. "Als wir Isomorphic gründeten, waren wir davon überzeugt, dass Biologie auf der grundlegendsten molekularen Ebene verstanden und modelliert sowie durch KI radikal beschleunigt werden kann", sagte Sir Demis Hassabis, Gründer und CEO von Isomorphic Labs. "Unsere Engine für das Wirkstoffdesign generiert Moleküle mit beispielloser Präzision und Geschwindigkeit. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unsere Fortschritte zu beschleunigen: grundlegende biologische Modelle zu entwickeln, unser systemisches Verständnis von Krankheiten zu vertiefen und unsere ersten therapeutischen Programme in Richtung klinischer Studien voranzutreiben, um greifbare Ergebnisse für Patienten zu erzielen." "Jede Woche erzielen wir dank unserer Modelle wiederholbare wissenschaftliche Fortschritte", sagte Max Jaderberg, Präsident von Isomorphic Labs."Diese führen direkt zu besseren molekularen Profilen, die das Potenzial haben, neue Medikamente zu werden und einige der schwierigsten Probleme in der Wirkstoffforschung zu lösen. Unsere interdisziplinären Teams vereinen weltweit führende Forscher im Bereich des maschinellen Lernens mit erstklassigen Wirkstoffforschern, und gemeinsam lösen sie regelmäßig komplexe biologische Probleme, an denen die traditionelle Forschung seit Jahrzehnten feststeckt. Wir setzen unsere Entdeckungen direkt in potenzielle, lebensverändernde Medikamente um - aufbauend auf der Infrastruktur, die wir mit dieser Investorenunterstützung für die Zukunft der Bioingenieurwissenschaften aufbauen." "Die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente ist eine Optimierungsherausforderung von nahezu unendlichem Ausmaß", sagte Neil Mehta, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Greenoaks."Isomorphic verändert diesen Weg grundlegend, indem es Deep-Learning-Systeme entwickelt, die komplexe biologische Verhaltensweisen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhersagen und den Weg zu neuen Medikamenten systematisch aufzeigen können. Wir sind überzeugt, dass Demis, Max und das Isomorphic-Team die Zukunft der KI-gestützten Wirkstoffforschung gestalten, und wir sind stolz darauf, sie bei dieser wichtigen Mission zu unterstützen." "Isomorphic Labs entwickelt grundlegende Technologien für die Zukunft der Medizin", sagte Konstantine Buhler, Partner bei Sequoia Capital. "Es ist inspirierend zu sehen, wie das Isomorphic-Team fortschrittliche KI in ein wachsendes Portfolio an Wirkstoffkandidaten umsetzt. Der Einsatz von KI zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Generation. Wir sind stolz darauf, diese Finanzierungsrunde mit anzuführen und dazu beizutragen, wissenschaftliche Entdeckungen in der Medizin voranzutreiben." INFORMATIONEN ZU ISOMORPHIC LABS Isomorphic Labs wurde 2021 gegründet, um die Arzneimittelforschung mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu revolutionieren und damit eine neue Ära biomedizinischer Durchbrüche einzuläuten. Isomorphic Labs wird von CEO Sir Demis Hassabis und Präsident Max Jaderberg geleitet. Isomorphic Labs hat eine weltweit führende KI-Engine für das Wirkstoffdesign entwickelt, die aus grundlegenden KI-Modellen besteht, die in der Lage sind, über mehrere Therapiebereiche und Wirkstoffklassen hinweg zu arbeiten. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an Innovationen im Bereich der Modellarchitektur und entwickelt modernste Funktionen, um das Wirkstoffdesign voranzutreiben. Isomorphic Labs hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in Cambridge, Massachusetts, sowie in Lausanne, Schweiz. Isomorphic Labs treibt ein breit gefächertes und ehrgeiziges Portfolio im Bereich des Wirkstoffdesigns durch Partnerschaftsprogramme und eigene, vollständig unternehmenseigene Programme voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.isomorphiclabs.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/isomorphic-labs-gibt-eine-serie-c-finanzierungsrunde-in-hohe-von-5-milliarden-us-dollar-bekannt-302943811.html



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