Baden-Baden (ots) -"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" / Live-TV-Show mit Musik und Spenden-Hotline für die Kinderhilfsaktion / Freitag, 20.11.26, 20:15 Uhr im SWRAndy Borg stellt sich in den Dienst der guten Sache und hilft Kindern in Not: An diesem Freitag, 20. November 2026, 20:15 Uhr, präsentiert er im SWR und SR sowie in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg". Mit dabei sind unter anderem Florian Silbereisen, Dunja Rajter, Vincent Gross und Laura Wilde. Die jährliche Musik- und Charity-Show sammelt Spenden für die "Herzenssache", die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Die Aktion unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche im Südwesten. Die drei Stunden dauernde Live-TV-Show aus Baden-Baden stellt Hilfsprojekte sowie die Beteiligten vor und ruft zur Unterstützung auf. Die Zuschauer:innen können spenden, um Kindern und Jugendlichen im Südwesten zu helfen. Hierzu ist eine Spenden-Hotline eingerichtet.Gemeinsam für Kinder Spenden sammeln"Ich freue mich sehr, dass ich mich gemeinsam mit Andy in dieser ganz besonderen Sendung in den Dienst der guten Sache für Kinder stellen darf. Es ist mir, ganz im Sinne der Show, ein Herzensanliegen!", sagt Florian Silbereisen. Zugunsten der "Herzenssache" wird er in der Sendung singen sowie am Spenden-Telefon Anrufe entgegennehmen.Mit Ramon Roselly, den Esteriore Brothers und vielen anderenWeitere musikalische Gäste sind Ramon Roselly, die Esteriore Brothers, die Stimmen der Berge und Die jungen Zillertaler. Hinzu kommen "Die Schlagzeugmafia" sowie der Kinder-Chor "Karpfen-Chörle" aus Gunningen im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg, in dem Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam singen. Unterstützt wird Andy Borg in der Charity-Show von Anna-Lena Dörr, die an der Spenden-Hotline moderieren wird.Andy Borg: "Beitragen, dass die Welt ein kleines bisschen freundlicher wird""Wir alle können etwas dazu beitragen, dass die Welt ein kleines bisschen freundlicher wird. Es muss gar nichts Großes sein. Manchmal reicht schon ein offenes Ohr, ein freundliches Wort oder eben die Bereitschaft, zu helfen", sagt Andy Borg: "Gerade dort, wo Menschen - und ganz besonders Kinder - mit den schwierigen Seiten des Lebens konfrontiert sind, sollten wir nicht wegschauen. Wenn ich mit unserer Sendung dabei helfen kann, dann mache ich das von Herzen gerne."Ulla Fiebig: "Eine Einladung, Gutes zu tun""Für die 'Herzenssache' ist die Sendung ein Geschenk, denn so können noch mehr Menschen erreicht werden. Da kommt zum Ende des Jahres dann ein extra Schub an Spenden", erklärt Ulla Fiebig, Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V. "Offenbar laden diese Musik und diese positive Stimmung das Publikum besonders ein, auch noch etwas Gutes zu tun. Diese Empathie und Bereitschaft, Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, berühren mich jedes Mal."Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im SüdwestenNeben der Musik stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt sowie "Herzenssache"-Förderprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vorgestellt werden Hilfsprojekte unter anderem aus Rulfingen im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg, Bendorf in Rheinland-Pfalz und Bliesgau im Saarland. Hinzu kommen Projekte gemeinsam mit der Popakademie Baden-Württemberg, der Kinderklinik Kemperhof Koblenz und dem Verein "Special Olympics Saarland" in Saarbrücken.Spenden-Hotline: Prominente nehmen Anrufe entgegenWährend der Sendung ist eine Spenden-Hotline eingerichtet. Prominente nehmen während der Sendung unter 0711 26 30 30 Anrufe und Spenden entgegen. So kann das Publikum helfen, dass Hilfsprojekte realisiert werden. Moderiert wird das Telefon-Panel von Anna-Lena Dörr. An der Telefon-Hotline sitzen unter anderem Comedian Cossu, die Deutsche Weinkönigin Paula Löber, Leichtathlet Mathias Mester, Sängerin Miriam Audrey Hannah, Fernsehkoch Cliff Hämmerle sowie viele Moderator:innen von SWR und SR.Informationen zur "Herzenssache" auch unter http://www.herzenssache.de"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg"Freitag, 20. November 2026, 20:15 Uhr, SWR und SR sowie in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Fotos über ARD-Foto.deInformationen, Fotos und ein Video unter http://swr.li/florian-silbereisen-bei-andy-borg-fuer-die-herzenssacheNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. +49 7221 929 24234, juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6393172