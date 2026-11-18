Bingen (ots) -LÖWEN ENTERTAINMENT startet einen eigenen Podcast zur Informationskampagne FREIZEIT-FREIHEIT. Die Kampagne plädiert für ein neues Leitbild liberaler Freizeitkultur. Eine ihrer Kernbotschaften ist: Man muss die Freizeitentscheidungen anderer nicht verstehen, aber man muss sie respektieren.Der Podcast FREIZEIT-FREIHEIT greift diesen Gedanken auf und führt ihn im Dialog weiter. Als Gastgeber spricht Christian-Moritz Thorn (Senior Manager Public Affairs bei LÖWEN ENTERTAINMENT und Mitinitiator der Kampagne) darin mit Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.Gast der ersten Folge ist Marcel Weber, Vorsitzender der Berliner Clubcommission. In dem Gespräch geht es über den Dancefloor als Raum jenseits des Alltags bis hin zur Spielhalle als Ort der Begegnung. Thorn und Weber beleuchten, was Club und Spiel verbindet und warum die Berliner Clubkultur heute als immaterielles Kulturerbe der UNESCO in Deutschland gilt. Und beide zeigen vor allem, welches gemeinsame Freiheitsverständnis sie eint."Wie viel Freiheit gestehen wir anderen zu, auch wenn wir ihre Entscheidungen nicht teilen? Und sind wir bereit, diese Freiheit für alle zu verteidigen? Wer das nur dort tut, wo es dem eigenen Weltbild entspricht, verteidigt letztlich nur seinen eigenen Geschmack", sagt Podcast-Host Thorn. "'FREIZEIT-FREIHEIT - der Podcast' schafft Raum für ehrliche Debatten, unterschiedliche Perspektiven und Widerspruch."Die Folge ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen wie Spotify (https://open.spotify.com/show/5CLQRP9g8KlAlxsL9WavVi) und Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/freizeit-freiheit/id6835830574) verfügbar. Mehr Infos zur Kampagne unter freizeit-freiheit.de.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSaarlandstraße 24055411 BingenTel.:+49 6721 407-266Mobil:+49 151 11138395E-Mail:pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116475/6393187