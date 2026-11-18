Die Target-Aktie hat sich zuletzt bärenstark entwickelt. In den letzten zwölf Monaten stieg der Kurs des US-Einzelhandelsriesen um +80%. Werden die neuen Quartalszahlen diese Rallye mit weiterem Treibstoff versorgen oder wird sie zu Ende gehen? Überraschend starkes Wachstum Die Zahlen von Target für das dritte Quartal 2026 fielen überraschend stark aus. Besonders erfreulich: Die Kunden kamen wieder häufiger in die Filialen und auch das Onlinegeschäft ...

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