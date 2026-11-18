GENF (dpa-AFX) - Die Zahl der globalen Patente weltweit wächst weiter rasant: Unternehmen, Institute, Erfinderinnen und Erfinder haben davon im vergangenen Jahr 3,9 Millionen angemeldet, sechs Prozent mehr als im Jahr davor, wie die UN-Organisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf berichtet. Das war der stärkste Anstieg in fast zehn Jahren.

Deutschland liegt weiter auf den vorderen Plätzen. Während mit Abstand die meisten Innovatoren in China zu Hause sind, folgt Deutschland nach den USA, Japan und Südkorea auf Platz 5.

Patentantrag mit künstlicher Intelligenz



Einige Patentbüros meldeten, dass mehr Einzelpersonen Patente anmeldeten und es dabei immer öfter Hinweise gebe, dass die Anträge mit Künstlicher Intelligenz erstellt werden. Das bedeute, dass der Anstieg der Gesamtzahl nicht unbedingt auf höhere Innovationsinvestitionen zurückzuführen sei, sondern dass mehr Leute Zugang zum Patentsystem gefunden hätten, so die Wipo.

Rund 613.000 Patente bezogen sich 2025 auf grüne Technologie, 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Patente auf Energiespeicherung, als Batterien, machten mit 17,4 Prozent den größten Anteil davon aus.

Was ist ein Patent?



Das deutsche Justizministerium erklärt dies so: "Patente sind Rechte, mit denen Erfindungen aus allen Gebieten der Technik geschützt werden. Ein Patent wird auf Antrag und nach Prüfung erteilt, wenn die Erfindung neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist." Ein Patent gilt in der Regel für 20 Jahre.

Asiens Anteil an den weltweiten Patentanmeldungen liegt inzwischen bei 71,2 Prozent. Davon machte China im vergangenen Jahr rund zwei Drittel aus. Gleichzeitig gingen andere Anteile zurück: Aus Nordamerika kamen 2015 noch 21,7 Prozent der Patentanmeldungen, 2025 nur noch 16,3 Prozent. Bei Europa waren es einst 12,5 Prozent, jetzt noch 9,6 Prozent. Einen besonders großen Sprung machte Indien im vergangenen Jahr: Die Patentanmeldungen stiegen um 37,5 Prozent./oe/DP/jha