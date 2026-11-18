Frankfurt (ots) -Die Premium-Economy-Hotelmarke mit dem lila Logo bringt Farbe in den schwarzen Freitag: Während es anlässlich des sogenannten Black Friday allerorten Schnäppchen zu jagen gibt, ruft Premier Inn ab sofort und bis 3. Dezember 2026 - passend zur Logo-Farbe - die "Purple Weeks" Promotion aus. Wer in dieser Woche einen Aufenthalt im Zeitraum von 1. Januar bis 4. März 2027 unter www.premierinn.de oder in der Premier Inn-App bucht, zahlt bis zu 30% weniger pro Zimmer.Wenn für Weihnachten noch ein Geschenk fehlt, ist das die Gelegenheit. Denn was gibt es Schöneres als seine Liebsten mit Quality Time zu überraschen? Ob als gemeinsamer Start ins neue Jahr oder zu einem konkreten Anlass wie dem Valentinstag: Mit einer Reise schenkt man ungestörte gemeinsame Zeit - im wahrsten Sinne unbezahlbar. Informationen zu Premier Inn, den rund 80 Hotels in Deutschland und Wien sowie zum Thema "Einfach schöner schlafen" finden sich ebenfalls auf der oben genannten Website.Die Tradition des Black Friday kommt aus den USA. Der letzte Freitag im November ist der Brückentag nach Thanksgiving. Da zu diesem festlichen Anlass Familien zusammenkommen, nehmen sich viele Amerikaner seit jeher an diesem Tag frei - und nutzen die Zeit für erste Weihnachtseinkäufe. Woher die eher düster anmutende Bezeichnung stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Eine mögliche Herleitung mit positiver Konnotation: Aus Sicht vieler Händler bietet der Black Friday die Chance, die Jahresbilanz ins Plus und entsprechend in die schwarzen Zahlen zu bringen.Pressekontakt:katrin.kleinhans@whitbread.comOriginal-Content von: Premier Inn Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121604/6393225