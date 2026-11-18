München (ots) -In 23 von Ernährungskrisen betroffenen Ländern leiden rund 35,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren an akuter Mangelernährung, bei knapp zehn Millionen von ihnen ist das Ausmaß lebensbedrohlich. Hunger und Mangelernährung beschneiden massiv die Rechte von Kindern auf Gesundheit und Entwicklung. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November hin. "Nahrung ist das Fundament für eine gesunde körperliche und mentale Entwicklung. Doch bei der globalen Bekämpfung des Hungers von Kindern gibt es kaum ein Vorwärtskommen. Durch die Zunahme bewaffneter Konflikte, durch Vertreibung, Armut und Klimakatastrophen droht das UN-Nachhaltigkeitsziel zu scheitern, Hunger und Mangelernährung bis 2030 zu beenden", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter, Vorständin bei den SOS-Kinderdörfern weltweit.Kriege, Wetterextreme und repressive Regimes entziehen Kindern die Lebensgrundlage- Rund 70 Prozent der Menschen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, leben in fragilen oder von Konflikten geprägten Ländern. Mehr als jedes fünfte Kind weltweit lebt in einem Konfliktgebiet. Laut Welternährungsprogramm gehören Menschen, die aufgrund von Konflikten gewaltsam vertrieben wurden, zu den am stärksten von Hunger betroffenen Bevölkerungsgruppen. In Haiti etwa führt die anhaltende Gewalt bewaffneter Gruppen zu weit verbreiteten Vertreibungen. Mehr als 70 Prozent der Vertriebenen droht akute Ernährungsnot. Schätzungen zufolge leiden derzeit 254.000 Kinder unter fünf Jahren an Mangelernährung.- Auch das Zusammenwirken von Krisenfaktoren wie Naturkatastrophen und instabilen Wirtschaftssystemen verschärft die Ernährungsnot von Kindern. Besonders dramatisch ist die Lage etwa in Afghanistan. Aufgrund der repressiven Politik der Taliban und der massiven Kürzungen internationaler Finanzhilfen haben sich die Lebensbedingungen von Kindern dort insgesamt erheblich verschlechtert, so der KidsRights Index. Im ersten Quartal 2026 waren fast die Hälfte aller Minderjährigen im Land unterernährt. Laut UN sind eine Million Kinder von lebensbedrohlicher akuter Mangelernährung betroffen.Mangelernährung verfestigt UngleichheitenDas Ausmaß schwerer Kinderrechtsverletzungen hat das höchste Niveau seit Beginn der UN-Überwachung vor knapp 30 Jahren erreicht. Hunger und Mangelernährung verschärfen diese Situation und verfestigen Ungleichheiten über Generationen hinweg. Erwachsene, die als Kinder Hunger gelitten haben, sind anfälliger für chronische Krankheiten und aufgrund struktureller Benachteiligung wirtschaftlich oft schlechter gestellt. "Statt die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit weiter einzudampfen, muss die internationale Gemeinschaft viel mehr in die humanitäre Hilfe investieren, damit unterernährte Kinder schnellstmöglich mit Spezialnahrung versorgt werden können. Langfristig geht es aber auch darum, in Ernährungssysteme und Friedenssicherung zu investieren", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter.So helfen die SOS-KinderdörferDie SOS-Kinderdörfer bekämpfen den Hunger von Kindern und ihren Familien im Rahmen der humanitären Hilfe, etwa durch die Verteilung von Lebensmitteln. In den Krankenstationen und mittels mobiler Teams erhalten mangelernährte Kinder Spezialnahrung. Langfristig wirken die SOS-Kinderdörfer der Ernährungsnot von Familien zum Beispiel mit beruflichen Aus- und Weiterbildungsangeboten entgegen, so dass Eltern ein Einkommen erwirtschaften können, das den familiären Lebensunterhalt sichert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6393220