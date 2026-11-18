Die SAP-Aktie setzt ihre Talfahrt am Mittwoch, dem 18. November 2026, fort und unterschreitet inzwischen die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro. Bereits am Dienstag hatte der Softwarekonzern einen Kursverlust von 5,58 Prozent verzeichnet. Trotz starker Geschäftszahlen wächst die Unsicherheit über die weiteren Aussichten im Cloud- und KI-Geschäft.SAP-Aktie durchbricht die 200-Euro-Marke Nach dem deutlichen Rückgang vom Dienstag bleibt ...

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