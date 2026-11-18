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VulcanForms erweitert seine Kapazitäten in der industriellen additiven Metallfertigung durch einen bahnbrechenden Auftrag über 200 EOS M4 ONYX-Systeme



18.11.2026 / 14:25 CET/CEST

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Diese historische Investition macht VulcanForms zu einem der weltweit größten Anbieter im Bereich der additiven Metallfertigung. KRAILLING, Deutschland, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- VulcanForms, ein aus dem MIT hervorgegangenes Unternehmen, das sich auf die durchgängige digitale Fertigung von Präzisionsmetallteilen spezialisiert hat, und EOS, ein führender Anbieter von Technologien, Materialien und Dienstleistungen für die additive Fertigung (AM), gaben heute einen bahnbrechenden Auftrag über 200 EOS M4 ONYX-Metall-AM-Systeme sowie zugehörige Ausrüstung bekannt - den größten Einzelauftrag in der Geschichte von EOS. Die Systeme werden die Produktionskapazität von VulcanForms im Bereich der additiven Metallfertigung an den Standorten in Devens, Massachusetts, erheblich erweitern, wo bereits 35 EOS M4 ONYX-Systeme sowie weitere Plattformen für die additive Metallfertigung im Einsatz sind. VulcanForms betreibt vollständig integrierte Produktionsanlagen, die additive Metallfertigung, Präzisionsbearbeitung, Automatisierung, Qualitätsprüfung und firmeneigene Software in einer durchgängigen Plattform vereinen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Konsumgüter, Medizinprodukte, Industrieausrüstung und Missionssysteme und produziert komplexe, leistungsstarke Metallkomponenten für anspruchsvolle Anwendungen. Die zusätzlichen EOS M4 ONYX-Systeme werden die Kapazitäten im Bereich der additiven Fertigung innerhalb dieser Plattform erheblich erweitern, während VulcanForms seine Fertigungsaktivitäten in den USA weiter ausbaut. "Die Industrialisierung der additiven Fertigung in dieser Größenordnung erfordert, dass Technologie, Fertigungskompetenz und Qualität zu einem einheitlichen Fertigungssystem verschmelzen", sagte Kevin Kassekert, Geschäftsführer von VulcanForms. "Unsere Investition in 200 EOS M4 ONYX-Systeme spiegelt das Ausmaß dessen wider, was wir bei VulcanForms aufbauen, sowie unser Engagement, leistungsstarke Metallkomponenten mit gleichbleibender Qualität und wettbewerbsfähiger Wirtschaftlichkeit zu liefern. Zusammen mit unserer firmeneigenen Druckertechnologie bieten diese Systeme unseren Kunden Zugang zu einer der größten und modernsten Anlagen für die additive Metallfertigung in den USA. Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit EOS wird uns dabei helfen, unser Wachstum zu beschleunigen, die Rückverlagerung der Fertigung in die Vereinigten Staaten zu unterstützen und Produktionskapazitäten von Weltklasse aufzubauen." Der Ende 2025 auf den Markt gebrachte EOS M4 ONYX kombiniert sechs 400-Watt-Laser mit einem Bauraum von 450 × 450 × 400 mm, einer intelligenten Prozesssteuerung und dem fortschrittlichen Filtersystem RFS Pro. Zusammen sind diese Funktionen darauf ausgelegt, den Durchsatz, die Prozessstabilität und die gleichbleibende Teilequalität zu liefern, die für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen mit hohen Stückzahlen erforderlich sind. "Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Renaissance der US-amerikanischen Fertigungsindustrie zu leisten. Es ist ein außerordentliches Privileg, als Partner für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein", sagte Glynn Fletcher, Präsident von EOS North America. "Diese wegweisende Investition spiegelt das Vertrauen von VulcanForms in EOS und unsere Fähigkeit wider, die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen. Gemeinsam bauen wir die Kapazitäten für fortschrittliche Fertigung in den Vereinigten Staaten aus und zeigen, welche Rolle die additive Fertigung bei der Stärkung der heimischen Produktion spielen kann." Der Auftrag über 200 Systeme erweitert die Rolle der EOS-Technologie innerhalb der integrierten Fertigungsplattform von VulcanForms erheblich. Neben Metall-AM-Systemen stellt EOS Materialien, Software und Anwendungs-Know-how bereit, um VulcanForms dabei zu unterstützen, die wiederholbare Produktion zu skalieren und zusätzliche AM-Kapazitäten in Betrieb zu nehmen. "Dies ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte von EOS und ein klares Zeichen dafür, dass die additive Fertigung zu einer zentralen Produktionstechnologie im industriellen Maßstab wird", sagte Joachim Zettler, Chief Technology Officer bei EOS. "Der Betrieb von 235 EOS M4 ONYX-Systemen ist nicht nur eine Frage des Durchsatzes. Es erfordert reproduzierbare Prozesse, eine gleichbleibende Teilequalität über den gesamten Maschinenpark hinweg und eine zuverlässige Integration in die übergeordnete Fertigungsumgebung. Genau dabei werden wir VulcanForms mit unserer Technologie und unserem Know-how unterstützen." Informationen zu VulcanForms VulcanForms entwickelt fortschrittliche digitale Metallfertigungstechnologie und betreibt vollständig integrierte Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten. Diese Anlagen vereinen additive Metallfertigung, Präzisionsbearbeitung, Automatisierung, Qualitätsprüfung und firmeneigene Software in einer durchgängigen Plattform. Durch die Kombination von Technologieentwicklung und vertikal integrierter Fertigung ermöglicht VulcanForms amerikanischen Unternehmen die Serienfertigung komplexer, leistungsstarker Metallkomponenten in großem Maßstab - mit gleichbleibender Qualität, wettbewerbsfähiger Wirtschaftlichkeit und sicheren inländischen Lieferketten. Weitere Informationen finden Sie unter www.vulcanforms.com . Informationen zu EOS EOS bietet Unternehmen weltweit verantwortungsbewusste Fertigungslösungen auf Basis industrieller 3D-Drucktechnologien. Seit 1989 prägt EOS die Zukunft der Fertigung, indem es seinen Kunden durch fachkundige Beratung, Technologie und Dienstleistungen sowie unter Nutzung seiner umfassenden Partnerschaften in der additiven Fertigung (AM) die Möglichkeit gibt, innovativ zu sein und sich von der Konkurrenz abzuheben. Von der Strategie über die Schulung bis hin zur Produktion ist EOS der weltweit führende Partner für AM-Lösungen sowohl im Metall- als auch im Polymerbereich und beschleunigt die Markteinführung für seine Kunden durch hochwertige Produktionseffizienz und nachhaltige Lösungen. Grafisches Material: EOS-Pressezentrum View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vulcanforms-erweitert-seine-kapazitaten-in-der-industriellen-additiven-metallfertigung-durch-einen-bahnbrechenden-auftrag-uber-200-eos-m4-onyx-systeme-302943867.html



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