https://boersenkiosk.de/Kauf-Der-Bernecker-Sonderreport-Nr.-01-vom-09.11.2026/BK

Waller will die Zinserhöhung vorziehen. Es gehört zum siebenköpfigen Fed-Board. Wenn die Fed ohnehin im Dezember und Januar jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben muss, sollte sie die gesamten 0,50 Prozentpunkte bereits im Dezember beschließen. Das würde früher wirken und ein stärkeres Signal gegen die hartnäckige Inflation senden.Bereits am 10. November brachte Waller einen halben Prozentpunkt für Dezember ins Gespräch, falls die Inflation weiter zu hoch ausfällt.Daraus resultieren zwei Überlegungen für Gold:Erstens: Die aktuelle Schwäche steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zinserhöhungszyklus der Fed.Zweitens: Dieser Zinserhöhungszyklus ist jedoch weit fortgeschritten und läuft 2027 aus.Für Gold resultiert daraus mittel- bis langfristig die antizyklische Chance.Aus diesem haben wir einen Sonderreport auf 43 Seiten erstellt. Die Qualität einer Goldminenaktie zeigt sich an ihren Reserven, Förderkosten und künftigen Gewinnen. Wer hier genau rechnet, kann Chancen entdecken, die im Aktienkurs noch kaum eingepreist sind. Unser neuer BERNECKER SONDERREPORT verbindet frisches Analystenresearch großer Investmenthäuser, Bloomberg-Daten und die eigenen Einschätzungen unserer Redaktion aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung. Sie erhalten ausführliche Analysen zu sieben etablierten, hochprofitablen Goldminern.Hier gehts zum Report:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe