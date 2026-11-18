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Desay SV eröffnet intelligente Produktionsstätte in Linares, Spanien, und stärkt damit seine Präsenz in Europa



18.11.2026 / 14:30 CET/CEST

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LINARES, Spanien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Mit der offiziellen Eröffnung seiner neuen intelligenten Produktionsstätte in Linares, Spanien, setzt Desay SV einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner europäischen Präsenz und der Umsetzung des Versprechens "In Europe, with Europe, for All". Das Werk stärkt die lokalen Produktions- und Servicekapazitäten und ermöglicht eine noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern der europäischen Automobilindustrie. Zur Eröffnungsfeier und anschließenden Pressekonferenz im Parque Empresarial Santana begrüßte Desay SV Repräsentanten der spanischen Zentral- und Regionalregierung, Kunden aus der Automobilindustrie sowie zahlreiche Branchenvertreter. Zu den Ehrengästen gehörte auch Núria Aymerich Rocavert, Sonderbeauftragte für industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Ministerium für Industrie und Tourismus der spanischen Regierung. Aufbau eines europäischen Produktionsstandorts Mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern übernimmt der Standort in Linares eine zentrale Rolle als regionales Kompetenzzentrum von Desay SV in Europa. Er vereint lokale Fertigung, Engineering-Kompetenzen sowie Kundensupport an einem Standort und schafft damit die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit mit Kunden in der Region. Nach Abschluss der geplanten Ausbaustufen wird das Werk über eine maximale Jahreskapazität von 2,8 Millionen Einheiten verfügen und die notwendige Flexibilität bieten, um auf sich verändernde Anforderungen der Automobilhersteller reagieren zu können. Am Standort werden künftig Fahrzeugdisplays und intelligente Cockpit-Domain-Controller produziert. Damit unterstützt Desay SV die zunehmenden Anforderungen europäischer Automobilhersteller an vernetzte, intelligente und softwaredefinierte Fahrzeuge. Der Start der Serienproduktion ist für das erste Quartal 2027 geplant. Stärkung der industriellen Zusammenarbeit mit Spanien Die Investition von Desay SV in den Standort Linares unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Stärke der spanischen Automobilindustrie sowie in das Potenzial der Region als strategischen Standort für moderne Fertigungstechnologien. Das Projekt soll zur Weiterentwicklung der regionalen Industriekompetenzen beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken und neue Arbeitsplätze schaffen. "Spanien baut seine Position als einer der führenden europäischen Standorte für Exzellenz in der Automobilindustrie und technologische Innovationen weiter aus. Die Investition von Desay SV in Linares spiegelt die Stärke des spanischen Industriestandorts wider und trägt zu unserem gemeinsamen Bestreben bei, nachhaltige Mobilität voranzubringen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu stärken." Núria Aymerich Rocavert, Sonderbeauftragte für industrielle Wettbewerbsfähigkeit und KMU im spanischen Ministerium für Industrie und Tourismus "Die Investition von Desay SV in Linares ist ein wegweisender Meilenstein für die industrielle Zukunft Andalusiens. Angesichts des Anstiegs unserer regionalen Industrieproduktion um 22 Prozent sind wir stolz darauf, mit Desay SV einen weltweit führenden Anbieter von Automobiltechnologien an unserem Wirtschaftsstandort willkommen zu heißen. Wenn ein Branchenpionier wie Desay SV hier investiert, dann kommt er, um zu bleiben." Jorge Paradela Gutiérrez, Regionalminister für Industrie, Energie und Bergbau der Junta de Andalucía Unterstützung europäischer Automobilhersteller durch lokale Präsenz Die Desay SV Spain S.L. hat bereits offizielle Projektbeauftragungen von zwei internationalen Automobilherstellern erhalten und führt darüber hinaus Gespräche über weitere Geschäftsmöglichkeiten mit mehreren europäischen Automobilherstellern. Diese Entwicklungen unterstreichen das wachsende Engagement des Unternehmens auf dem europäischen Automobilmarkt und sein Bestreben, durch lokale Präsenz und Unterstützung langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. "Wir sind stolz darauf, Teil des industriellen Aufschwungs von Linares zu sein und zu einem neuen Kapitel in der Entwicklung der Stadt beizutragen. Die Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen, regionalen und nationalen Behörden waren von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung dieses Projekts. Aufbauend auf diesem starken Fundament freuen wir uns darauf, neue Chancen für lokale Fachkräfte zu schaffen, das regionale Automobil-Ökosystem zu stärken und mit der Gemeinschaft in den kommenden Jahren weiter zu wachsen." Ling Jianhui, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Desay SV "Die Eröffnung unseres Werks in Linares stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung unseres Versprechens 'In Europe, with Europe, for All' dar. Indem wir das technische Fachwissen von Desay SV mit der starken spanischen Automobilindustrie verbinden, schaffen wir ein widerstandsfähiges lokales Produktionszentrum, das uns dabei unterstützt, engere Beziehungen zu europäischen Partnern aufzubauen sowie schnellere, flexiblere und maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, um ihren sich wandelnden Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden." Yang Yong, Executive Vice President von Desay SV und General Manager von Desay SV Europe Wachsende internationale Geschäftsaktivitäten Desay SV treibt den Ausbau seines internationalen Geschäfts weiter voran. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 24,4 Milliarden RMB (ca. 3,1 Milliarden Euro) und erzielte damit ein Wachstum von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelte sich das internationale Geschäft: Der Auslandsumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf rund 1,6 Milliarden RMB (ca. 200 Millionen Euro) und lag damit 55,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Mit seinem europäischen Hauptsitz in Weimar und Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und Tschechien verfügt Desay SV über eine starke regionale Präsenz. In Kombination mit dem neuen Produktionsstandort in Linares schafft dies die Grundlage, Kunden in Europa noch gezielter zu unterstützen und die Transformation der Automobilindustrie aktiv mitzugestalten. Chancen für lokale Fachkräfte schaffen Der Standort in Linares soll bis 2030 bis zu 500 direkte Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion, Entwicklung, Qualität, Logistik und Management schaffen. Gleichzeitig setzt Desay SV auf eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Bildungseinrichtungen, darunter die Universität Jaén und das I.E.S. Himilce. Ziel ist es, junge Talente gezielt zu fördern, Fachkräfte für die Zukunft auszubilden und die Verbindung zwischen Bildung und Automobilindustrie weiter zu stärken. Informationen zu Desay SV Desay SV ist ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit 26 Standorten weltweit. Seit 40 Jahren konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche "Intelligent Cabin", "Intelligent Driving" und "Connected Services", gestützt durch umfassende Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung. Zu den globalen Kunden aus der Automobilbranche zählen unter anderem Chery, Geely, Li Auto, Renault, SAIC, Stellantis, Toyota, Volkswagen, Volvo sowie LKW-Hersteller wie SCANIA, MAN und DAF-Trucks. Im Ranking "Automotive News 2026 Top 100 Global Automotive Suppliers" belegte Desay SV Platz 54 der weltweit führenden Automobilzulieferer. Erfahren Sie mehr über Desay SV unter www.desaysv.com . 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