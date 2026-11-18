Hannover (ots) -noch Subhead: der Religions- und WeltanschauungsfreiheitHannover (18. November 2026). Zur Veröffentlichung des 4. Berichts der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit erklären die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer:"Wir begrüßen den vom Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Thomas Rachel, vorgelegten Bericht. Die Bundesregierung bricht damit eine Lanze für die Religionsfreiheit als integralen Bestandteil der Menschenrechte. Dies ist gerade angesichts der derzeitigen Entwicklungen weltweit ein wichtiges Zeichen: Während Einschränkungen der Freiheitsrechte und insbesondere der Religionsfreiheit durch autokratische Regime zunehmen und religiös-nationalistische Tendenzen an Boden gewinnen, werden an vielen Orten der Welt Menschen brutal wegen ihres Glaubens getötet und verfolgt. Uns besorgt diese Entwicklung sehr. Das im Bericht zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zur 'internationalen Menschenrechtsarchitektur' ist daher dringender denn je. Die strukturelle Verankerung des Beauftragten im Auswärtigen Amt begrüßen wir als wichtigen Schritt, um dem Schutz der Religionsfreiheit in der deutschen Außenpolitik mehr Gewicht zu verleihen. Dazu wollen wir als Kirchen gemeinsam mit Politik und Zivilgesellschaft weiterhin beitragen.Als Kirchen wissen wir um die Wirkkraft, die Glaubensvorstellungen in Gesellschaften entwickeln können. Den Fokus des Berichts auf die grundlegende Bedeutung von Religion und Religionsgemeinschaften in heutigen Gesellschaften halten wir daher für besonders wichtig. Dass der Bericht differenziert darlegt, wo und wie Religion eine positive Wirkung haben kann, aber auch die negativen Seiten nicht ausblendet, macht ihn umso mehr zu einem brauchbaren Instrument für den menschenrechtlichen Diskurs. Wir begrüßen daher, dass Religion auf dieser Grundlage in den Diskussionen über Sicherheit und Freiheit stärker verankert und zu einem festen Bezugspunkt der deutschen Außenpolitik werden soll. Denn nur eine Politik, die den Glauben der Menschen weltweit als zutiefst identitätsstiftendes Merkmal begreift, kann sinnvolle Beiträge zur Förderung von Frieden und Sicherheit entwickeln. Der Religionsfreiheit kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.Wir ermutigen die Bundesregierung, die vom Bericht bezeichneten Handlungsfelder mit Tatkraft anzugehen. Dazu zählt insbesondere die Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren als wichtigen gesellschaftlichen Gesprächspartnern. In vielen Ländern dieser Welt sind sie es, die den sozialen Zusammenhalt stärken und in Konfliktsituationen Brücken bauen können. Als Kirchen sind wir mit unseren vielerorts bedrängten und verfolgten Geschwistern im Glauben besonders verbunden und setzen uns für sie ein. Ebenso treten wir aber auch für die Religionsfreiheit aller Menschen ein. Gerne sind wir weiterhin bereit, die Bundesregierung bei ihren Bemühungen zum Schutz der Religionsfreiheit in der Welt zu unterstützen."Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6393242