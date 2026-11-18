Pabrade (ots) -Beim Gefechtsschießen der Übung "Grand Eagle 26" können Medienvertretende am Donnerstag, den 26. November 2026, auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade das Zusammenwirken von Panzertruppen, Drohnen und Artillerie erleben. Um 12:15 Uhr ist ein gemeinsames Pressestatement der Kommandeure des Multinationalen Korps Nordost, der 10. Panzerdivision und der 1. Litauischen Division vorgesehen.Ziel der Übung "Grand Eagle 26" ist der schnelle Transport von Kräften der Bundeswehr in den zugewiesenen Einsatzraum für den Fall einer Verschärfung der Situation an der NATO-Ostflanke. Dafür wurden in den vergangenen Wochen Teile des Stabes der 10. Panzerdivision, Teile der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen", Teile der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" sowie Unterstützer aus anderen Bereichen der Bundeswehr nach Litauen gebracht. Höhepunkt ist das Gefechtsschießen des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen, gemeinsam mit Soldatinnen und Soldaten des Panzerartilleriebataillons 375 aus Weiden in der Oberpfalz und des Hardheimer Panzerbataillons 363.Medienvertretende sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 24. November 2026 um 15 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle der 10. Panzerdivision und über den beigefügten Link (Seite 2) des litauischen Verteidigungsministeriums.Pressekontakt:Pressestelle der 10. PanzerdivisionTelefon: +49 (0) 931 9707 - 3160 / 3161E-Mail: 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6393241