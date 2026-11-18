Unterföhring (ots) -"Wer billig kauft, kauft zweimal." Stimmt das heute noch? In "Der SAT.1 Haushaltsgeräte-Check!" geben am Montag, 23. November, um 20:15 Uhr Expertinnen und Experten Antworten auf diese Frage. Sie untersuchen Markenartikel und ihre Konkurrenz.AEG, Bosch, Vorwerk: Sind die deutschen Markenhersteller immer noch das Nonplusultra bei den Haushaltsgeräten? Oder ist die günstigere Konkurrenz besser als viele denken? Muss die Waschmaschine von Miele sein? Ist der Thermomix die beste Küchenmaschine? Bei Waschmaschinen, Kühlschränken, Saugrobotern, Küchenmaschinen & Co. liegen immerhin mehrere hundert Euro zwischen Marke und Alternative. Der SAT.1-Check testet mit Verbrauchern, wo sich das Sparen lohnt und wo die Markenqualität tatsächlich die bessere Option ist.Der SAT.1-Check in den kommenden Wochen:Montag, 23. November, 20:15 Uhr: "Der SAT.1 Haushaltsgeräte-Check! AEG, Bosch, Vorwerk & Co."Montag, 30. November, 20:15 Uhr: "Der SAT.1 Textildiscounter-Check! Primark, Takko, KiK"Montag, 7. Dezember, 20:15 Uhr: "Der SAT.1 Fastfood-Check! McDonald's, Domino's Pizza, Mangal Döner"Montag, 14. Dezember, 20:15 Uhr: "Der SAT.1 Onlinehandel-Check! Amazon, OTTO, Shop Apotheke & Co.""Der SAT.1 Haushaltsgeräte-Check! AEG, Bosch, Vorwerk & Co." - am Montag, 23. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Sandra MohrContent CommunicationsSandra.Mohr@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6393240