München (ots) -Wieviel Geld braucht man, um ein glückliches Leben zu führen? Schon der römische Philosoph Seneca war der Meinung, dass nicht der größte Reichtum zählt, sondern das Gefühl, genug zu haben. Doch was passiert, wenn plötzlich ein großer Lottogewinn ins Spiel kommt? Mit JACKPOT - bei Geld hört die Familie auf bringt Regisseur Sönke Wortmann erneut ein erfolgreiches Bühnenstück auf die große Leinwand. Kinostart der bissigen Gesellschaftskomödie im Verleih von Constantin Film ist der 28. Januar 2027.Und hier gibt es einen ersten Einblick mit dem neuen Trailer: https://youtu.be/gkx2BuHqc-oJede Woche hoffen rund sieben Millionen Menschen in Deutschland auf den großen Gewinn. Aber was wäre, wenn der Jackpot wirklich geknackt würde? In der Kinokomödie, basierend auf dem erfolgreichen französischen Theaterstück "Chers Parents", spielen Anke Engelke, Peter Kurth, Merlin Sandmeyer, Magdalena Laubisch und Maximilian Mundt in den Hauptrollen. Ulrike Kriener und Michael Wittenborn sind in weiteren prominenten Rollen zu sehen. Zwischen Glück und Wahnsinn spiegelt der Film, was uns alle verbindet: Familie, Missverständnisse - und die Frage, was wirklich zählt, wenn plötzlich Geld im Spiel ist.Inhalt: Als Monika (ANKE ENGELKE) und Alfred (PETER KURTH) ihre drei Kinder Martin (MERLIN SANDMEYER), Rosa (MAGDALENA LAUBISCH) und Olof (MAXIMILIAN MUNDT) zu einer dringenden Familienbesprechung rufen, reist prompt die besorgte Geschwisterschar an ... Doch dann die Überraschung: Ihre Eltern haben im Lotto gewonnen! Allerdings denken Monika und Alfred gar nicht daran, ihren Gewinn mit den Kindern zu teilen. Drei erwachsene Kinder, ein Vermögen und jede Menge alter Rechnungen: eine bissige Komödie über Familie, das liebe Geld und den wahren Wert von Glück ...JACKPOT - bei Geld hört die Familie auf ist eine Produktion der Constantin Film von Produzentin Nurhan Sekerci-Porst, nach einem Drehbuch von Gernot Gricksch und Sönke Wortmann. Executive Producer sind Viola Jäger und Oliver Berben. Der Spielfilm wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA), Film- und Medienstiftung NRW sowie FilmFernsehFonds Bayern (FFF).Kinostart: 28. Januar 2027 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Anke Engelke, Peter Kurth, Merlin Sandmeyer, Magdalena Laubisch, Maximilian Mundt, Ulrike Kriener, Michael Wittenborn uvm.Produzentin: Nurhan Sekerci-PorstExecutive Producers: Viola Jäger, Oliver BerbenDrehbuch: Gernot Gricksch, Sönke WortmannRegie: Sönke WortmannErstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fejchbfb.r.bh.d.sendibt3.com%2Ftr%2Fcl%2FV5XWRbb4t6_ckAIr-HvEsFYUqOHHlGX-SAZ01PgLXAc7d7AkDdjpKiGFg83twqDvzw_J5c1dXDBRUJnP9ZBCp5H0BYdhAtfSQVygG0wHu0p-QWWq8iDmQQVtkGoiinkD3JzHSmi0z7Yysku3IkR7ygWqEwICdVmsmQCeN2grcIu_Li0zrDY_t552jMlt6hPFDbkGQBbRuCHLYZDeNOowxCAMvnokZue5x6DeiBN0JuevddEKnybcEe7yiSSE2-uUM4Z66EGbKoDOio6UjiC3vcvwDsnDFvrIsIw&data=05%7C02%7Csabrina.gianni%40constantin.film%7C06b0933312864bd48a8e08df4560f3f8%7C3e3d3764d7a34afcbb98b4146c1c44db%7C0%7C0%7C639305954881357045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=IN%2Byw73N1B0FOkd%2FlnmdRr707ijGX3N88aHQ8PwcTfo%3D&reserved=0) zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny & Sabrina WintersbergerTel: 089 - 20 20 82-60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Mona SeyboldTel. 030 50 93 13 4 20info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6393239