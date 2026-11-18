FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind zur Wochenmitte leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde am Mittwoch bei 92,64 US-Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.

Zeitweise war der Preis für Rohöl der Sorte Brent stärker unter Verkaufsdruck geraten und auf ein Tagestief bei 91 Dollar gefallen. An den Finanzmärkten wird auf eine Zinserhöhung in den USA spekuliert. Dies verstärkt die Nachfrage nach Staatsanleihen und belastet riskantere Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.

Zudem war der Kurs des US-Dollars im Handel mit fast allen anderen wichtigen Währungen gestiegen. Da Rohöl in der Regel mit Dollar bezahlt wird, macht eine Kursschwäche der Weltleitwährung den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremste.

Am Ölmarkt bleibt aber auch die geopolitische Lage im Nahen Osten ein bestimmendes Thema. Zuletzt wurden die Ölpreise mehrfach durch Angriffe auf Tanker in der für den Handel wichtigen Straße von Hormus angetrieben. Zudem sind die Golfstaaten Bahrain und Kuwait erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Händler wiesen darauf hin, dass der allgemeine Marktdruck die jüngsten Angriffe auf Öltanker auf ihrem Weg von den Fördergebieten am Persischen Golf überlagert habe.

Ende Oktober hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht. Seitdem sind die Notierungen deutlich gefallen. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Ole Sloth Hansen von der Saxo Bank stehe der gesamte Rohstoffsektor unter Druck, da Investoren Gewinne mitnähmen. Vor diesem Hintergrund dürfte der Energiemarkt eher unter Druck bleiben, da ein steigendes Angebot auf dem Weltmarkt die Sorgen vor neuen Spannungen im Nahen Osten verdrängt habe, sagte der Experte./jkr/jsl/he