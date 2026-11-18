Steuerungs- und Datenebene in Kunden-Umgebungen bei AWS und Google Cloud für vollständige Infrastruktur-Kontrolle, Datenhoheit und Sicherheit

Mountain View, Kalifornien, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThoughtSpot, das Daten- und KI-Plattform-Unternehmen, hat "ThoughtSpot Customer Hosted" veröffentlicht. Mit der neuen Bereitstellungsvariante können Unternehmen die KI-gestützte Analyseplattform von ThoughtSpot innerhalb ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur betreiben. So erhalten sie mehr Kontrolle darüber, wo die Plattform eingesetzt und wie sie verwaltet wird.

"Customer Hosted" wurde für Unternehmen mit strengen Sicherheits-, Governance- und Compliance-Anforderungen entwickelt. Dazu zählen Banken, Versicherungen und Organisationen aus dem Gesundheitswesen. Die Lösung unterstützt agentenbasierte Analysen, während Unternehmen die Kontrolle über ihre Infrastruktur und sensiblen Geschäftsdaten behalten.

Warum Sicherheitsteams den Einsatz von KI prüfen

Datensouveränität hat sich von einem Compliance-Thema zu einer hohen Priorität auf Vorstandsebene entwickelt. Laut Gartner sind die Ausgaben für souveräne Cloud-Lösungen in diesem Jahr um 35 % gestiegen. Durch eine Reihe von KI-Sicherheitsvorfällen im Jahr 2026 wurde der Ort zur Bearbeitung und Speicherung von Daten eine zentrale operative Frage für Sicherheits- und Compliance-Verantwortliche. Viele Unternehmen setzen Agentic AI nicht ein, solange sie nicht jede Ebene der Bereitstellung sehen und kontrollieren können.

Kontroll- und Datenebene in der eigenen Cloud

Bei den meisten Cloud-Angeboten befindet sich die Datenebene im Kundenkonto, während die Kontrollebene in der Cloud des Providers verbleibt. Orchestrierung, Lebenszyklusmanagement und operative Metadaten werden weiterhin auf Seiten des Anbieters ausgeführt. ThoughtSpot Customer Hosted verlagert die Kontrollebene in das eigene AWS- oder GCP-Projekt des Kunden, direkt neben die Datenebene. Sämtliche Daten bleiben innerhalb der Firewall des Kunden, der auch die Kontrolle über seine eigenen kryptografischen Schlüssel behält. Metadaten, Spaltenindizes, Prüfpfade und Überwachungsprotokolle verbleiben ebenfalls vollständig in der Umgebung des Kunden.

Mit ThoughtSpot Customer Hosted können Unternehmen daher eine moderne, agentenbasierte Analyseplattform nutzen, ohne die Kontrolle über ihre Umgebung zu verlieren. Während die bisherigen Bereitstellungsmodelle ThoughtSpot Cloud (SaaS) und Virtual Private ThoughtSpot (VPT) bereits viele Anforderungen erfüllen, bietet Customer Hosted eine Lösung für Unternehmen, bei denen selbst Teile der Anwendung nicht außerhalb der eigenen Cloud ausgeführt werden dürfen. Hier läuft die gesamte Infrastruktur innerhalb des GCP-Projekts oder des AWS-Kontos des Kunden, ThoughtSpot stellt nur die Anwendung und den Support bereit.

Vorteile von Customer Hosted

ThoughtSpot Customer Hosted bietet dieselben Kernfunktionen wie ThoughtSpot Cloud, einschließlich Spotter , dem Analyse-Agenten von ThoughtSpot. Unternehmen profitieren außerdem von:

Umfassenden Garantien zur Datenresidenz: Kundendaten verbleiben in den Unternehmensgrenzen, wobei sowohl die Steuerungsebene als auch die Datenebene innerhalb des Perimeters ausgeführt werden.

Kundendaten verbleiben in den Unternehmensgrenzen, wobei sowohl die Steuerungsebene als auch die Datenebene innerhalb des Perimeters ausgeführt werden. Unterstützung für private LLMs: Spotter unterstützt "Bring-your-own-LLM", sodass Kunden ihre eigenen Modelle nutzen können.

Spotter unterstützt "Bring-your-own-LLM", sodass Kunden ihre eigenen Modelle nutzen können. Vollständige Transparenz: Direkter Zugriff auf Rohprotokolle sowie Governance-Kontrollen über VPC Service Controls.

Direkter Zugriff auf Rohprotokolle sowie Governance-Kontrollen über VPC Service Controls. Flexible Netzwerkintegration: Verbindung zu internen Systemen und Endpunkten für funktionsübergreifende Datenermittlung.

Verbindung zu internen Systemen und Endpunkten für funktionsübergreifende Datenermittlung. Ausgleich von Cloud-Lizenzkosten: Kunden können bestehende Cloud-Plattform-Verträge nutzen, um Lizenzkosten auszugleichen.





ThoughtSpot nutzt Bereitstellungsmodell seit Jahren

ThoughtSpot hat bereits sein erstes Produkt als On-Premise-Appliance im Rechenzentrum eines Kunden ausgeliefert, noch bevor Cloud-Data-Warehouses aufkamen. Später erfolgte der Umstieg auf die Cloud und die Entwicklung von Virtual Private ThoughtSpot (VPT), einer dedizierten Einzelmandanten-Option für Kunden. ThoughtSpot Customer Hosted erweitert die VPT-Architektur auf das kundeneigene AWS- oder GCP-Projekt. Die Lösung eignet sich für Unternehmen, welche die Anwendung aus Compliance- oder Governance-Gründen selbst hosten müssen.

Verfügbarkeit

ThoughtSpot Customer Hosted ist ab sofort auf der Google Cloud Platform und bei Amazon Web Services erhältlich. ThoughtSpot Spotter ist nun auf GCP verfügbar. Die Preise richten sich nach der jeweiligen Bereitstellung. Weitere Informationen finden Sie hier .

PR Contact:

Russell Dougan

Director, Corporate Communications

russell.dougan@thoughtspot.com