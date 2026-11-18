DJ Bund investiert mit 83 Milliarden Euro soviel wie nie zuvor in Bahninfrastruktur

DOW JONES--Der Bund stellt Rekordsummen für die Schieneninfrastruktur in Deutschland bereit und will die Investitionen mit neuen Regeln besser steuern. Eine Leistungsvereinbarung mit der Bahn-Tochter InfraGO soll ab 2027 dafür sorgen, dass Bundesmittel für den Erhalt und die Modernisierung des Schienennetzes bei den Fahrgästen und Güterverkehrskunden auch ankommen. In den Jahren bis 2031 werden der Bahn rund 83 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung gestellt, wie es in einer Mitteilung des Bundesverkehrsministerium heißt.

"Dafür erwarten wir konkrete Fortschritte", sagte Verkehrsminister Steffen Bilger, "eine zuverlässigere, leistungsfähigere und modernere Bahn, die zu spürbaren Verbesserungen bei den Fahrgästen führt."

Die Leistungsvereinbarung umfasse die Sanierung von tausenden Kilometern Gleisen sowie 13 Korridoren, die Modernisierung von 500 Bahnhöfen, die Digitalisierung von mehr als 1.000 Streckenkilometern sowie zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit an Bahnhöfen.

Der Bund verbinde die bisher größte Investition in das Schienennetz in der Geschichte mit einem klaren Anspruch an die Deutsche Bahn, sagte Bilger. Erstmals würden für die Schieneninfrastruktur verbindliche Leistungsziele festgelegt und durch ein umfassendes und kontinuierliches Monitoring begleitet. Der Bund bekomme darüber hinaus ein umfassendes Prüfungsrecht mit direktem Zugriff auf infrastrukturrelevante Daten der InfraGO.

Darüber hinaus gibt es Sanktionsmöglichkeiten. Bereits bei drohenden Zielverfehlungen müsse InfraGO Gegenmaßnahmen vorlegen und umsetzen. Bei Nichtumsetzung drohen laut Ministerium Strafzahlungen.

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November 18, 2026 08:43 ET (13:43 GMT)

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