In den vergangenen Wochen gab es eine Vielzahl von Systemausfällen. Laut Insidern könnte KI dabei eine Rolle gespielt haben - allerdings nur indirekt. In den vergangenen Tagen legte eine Reihe schwerer Ausfälle mehrere kritische Systeme in den USA lahm. Die Auswirkungen gingen aber weit über die Vereinigten Staaten hinaus. Teilweise waren Nutzer:innen weltweit betroffen. Laut einem Bericht der Washington Sun, der sich auf drei anonyme Quellen beruft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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