EQS-News: Biocon
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BENGALURU, Indien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON), ein weltweit tätiges innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) die Marktzulassung für Pebrilzo, Biocons Pertuzumab-Biosimilar, zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs in verschiedenen Krankheitsstadien in der Europäischen Union (EU) erteilt hat.
Das Pertuzumab-Biosimilar von Biocon ist das erste Biosimilar, das im Rahmen des neuen fokussierten klinischen Ansatzes der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine EU-Zulassung erhalten hat. Dieser Meilenstein folgt auf die positive Stellungnahme des Humanarzneimittelausschusses (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom 17. September 2026.1
Shreehas Tambe, CEO und Geschäftsführer von Biocon, sagte: "Die Zulassung unseres Pertuzumab-Biosimilars Pebrilzo durch die Europäische Kommission als erstes Biosimilar im Rahmen des neuen, fokussierten klinischen Ansatzes ist ein weiterer wichtiger regulatorischer Meilenstein für Biocon. Mit dieser Zulassung wird Pertuzumab zu unserem fünften onkologischen Biosimilar, das sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Dies stärkt unser globales Onkologie-Portfolio und bekräftigt unser Engagement, Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs einen besseren Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen biologischen Therapien zu ermöglichen."
Informationen zum Wirkstoff:
Das Pertuzumab-Biosimilar von Biocon ist zur Anwendung in Kombination mit Trastuzumab und einer Chemotherapie bei der neoadjuvanten Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder entzündlichem Brustkrebs oder mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko sowie zur adjuvanten Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko indiziert.
Darüber hinaus ist es zur Anwendung in Kombination mit Trastuzumab und Docetaxel bei erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem metastasiertem oder lokal rezidivierendem, inoperablem Brustkrebs indiziert, die zuvor noch keine Anti-HER2-Therapie oder Chemotherapie gegen ihre metastasierte Erkrankung erhalten haben.
Umfassende, orthogonale und dem neuesten Stand der Technik entsprechende strukturelle und funktionelle analytische Charakterisierungen sowie vergleichende klinische pharmakokinetische Daten haben gezeigt, dass Biocons Pertuzumab-Biosimilar dem Referenzprodukt in hohem Maße ähnlich ist und keine klinisch bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit aufweist.
Biocon in der Onkologie
Epidemiologie:
Über Biocon Limited
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1Europäische Arzneimittelagentur (EMA), "Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 14-17 September 2026". Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-14-17-september-2026
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18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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