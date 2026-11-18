Mainz (ots) -Trump, Putin und Xi treffen sich in China - in Berlin versammelt Bundeskanzler Merz die sogenannte "Koalition der Willigen". Der Gipfel in Shenzhen wird im Rest der Welt kritisch beäugt. Werden die drei Großen versuchen, die Welt unter sich aufzuteilen? "Trump, Putin, Xi - neue Weltordnung ohne Europa?" ist am Donnerstag, 19. November 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Dass sich zur selben Zeit in Berlin die Unterstützer der Ukraine treffen, scheint kein Zufall zu sein. Können die "Willigen" verhindern, dass Teile der Ukraine der russischen Einflusssphäre zugeschlagen werden? Könnte Trump die Ukraine auch militärisch fallen lassen, damit Russland und China ihm im Iran weiterhelfen? Trump ist in der schwächsten Phase seiner Präsidentschaft. Warum sonst wollte er diesen Gipfel? Welche Rolle wird China spielen? Schweißt der Druck eine neue Koalition der westlichen Mächte zusammen - ohne die USA? Und was kann Deutschland in dieser Lage tun?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Sigmar Gabriel (SPD), Vorsitzender der "Atlantik-Brücke e. V." und früherer Außenminister, Sergey Lagodinsky, der stellvertretende Fraktionsvorsitzender der Grünen/EFA im Europäischen Parlament, Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff und China-Expertin Marina Rudyak, Sinologin an der Universität Heidelberg und Autorin von "Dialog mit dem Drachen - Wie uns strategische Empathie gegenüber China stärken kann".Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6393326