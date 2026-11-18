Vermittlern bietet softfair nun ein neues Tool, das bei der Grundlagenberatung von Kunden zu Förder- und Renditemöglichkeiten des neuen Altersvorsorgedepots unterstützt. Ein vollständiger Vergleichsrechner soll in den kommenden Wochen folgen. Das LEBEN-Modul baut softfair um das bald startende Altersvorsorgedepot aus. Ab sofort können Vermittler einen neuen Altersvorsorgedepot-Rechner nutzen, mit dem sie Kunden die Chancen des Altersvorsorgedepots aufzeigen können. Auf Basis der Grunddaten werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact