Die Bundesregierung hat sich am Mittwoch, dem 18. November 2026, auf eine deutliche Senkung der Stromsteuer für private Haushalte und Unternehmen verständigt. Die Entlastung soll ab 2027 greifen und die Stromkosten für Verbraucher und Betriebe reduzieren. Unabhängig davon stehen die Windkraftaktien von Energiekontor und PNE nach kräftigen Kursverlusten weiterhin unter Druck.Stromsteuer soll ab 2027 deutlich sinken Union und SPD haben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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