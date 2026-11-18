Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut als Weaning-Zentrum zertifiziert - einzige DGAI-zertifizierte Einrichtung dieser Art in Unterfranken.Nach einem Schlaganfall, einer Hirnblutung oder einem schweren Unfall kann eine künstliche Beatmung über Wochen notwendig sein. Auch wenn sich der Gesundheitszustand stabilisiert, gelingt die Rückkehr zur selbstständigen Atmung nicht immer sofort. Geschwächte Atemmuskulatur und neurologische Einschränkungen können dies erschweren. Auf der neurologischen Intensivstation am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt werden Betroffene auf diesem Weg begleitet. Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGAI) hat die Kliniken für neurologische Intensivmedizin erneut als spezialisiertes Zentrum für die Entwöhnung von der künstlichen Beatmung (Weaning) zertifiziert. Das Zertifikat gilt für weitere drei Jahre. In Bayern tragen insgesamt sieben Einrichtungen diese Auszeichnung. Der Campus Bad Neustadt ist weiterhin das einzige DGAI-zertifizierte Zentrum dieser Art in Unterfranken.Wenn selbstständiges Atmen wieder gelernt werden mussNach einer längeren künstlichen Beatmung muss sich der Körper erst wieder an die eigenständige Atmung gewöhnen. Beim sogenannten Weaning wird die Unterstützung durch das Beatmungsgerät schrittweise reduziert. Das Behandlungsteam überprüft kontinuierlich, wie gut die Patientinnen und Patienten die Atmung wieder selbst übernehmen können. Je nach Krankheitsbild kann dieser Prozess mehrere Wochen, manchmal auch Monate dauern.Bei neurologisch schwer erkrankten Menschen ist die Entwöhnung besonders anspruchsvoll. Neben der Kraft der Atemmuskulatur spielen neurologische Funktionen eine wichtige Rolle. Entscheidend ist beispielsweise, ob die Betroffenen ausreichend wach sind, sicher schlucken und ihre Atemwege selbstständig schützen können."Jeder Krankheitsverlauf ist anders. Deshalb müssen wir bei der Entwöhnung sehr genau beobachten, wie sich die Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten entwickeln, und die Behandlungsschritte entsprechend anpassen. Das erfordert eine engmaschige medizinische Begleitung und eine enge Abstimmung im Behandlungsteam", erklärt Dr. Hassan Soda, Chefarzt der Klinik für Akutneurologie/Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin.Weaning als integrativer Bestandteil des BehandlungskonzeptsAuf der neurologischen Intensivstation am Campus Bad Neustadt werden sowohl akut neurologisch erkrankte Menschen als auch Patientinnen und Patienten der neurologischen Frührehabilitation behandelt. Die Beatmungsentwöhnung ist dabei in ein umfassendes Behandlungskonzept eingebettet. Wenn es der Gesundheitszustand zulässt, beginnen therapeutische Maßnahmen bereits während der intensivmedizinischen Versorgung. Dazu gehören Mobilisierung, die Behandlung von Schluckstörungen sowie Übungen zur Förderung von Wahrnehmung und Kommunikation."Die Entwöhnung von der Beatmung ist häufig nur ein erster Schritt auf einem längeren Weg der Genesung. Ein besonderer Vorteil bei uns ist, dass wir die intensivmedizinische Behandlung unmittelbar mit der neurologischen Frührehabilitation verbinden können. Bei Bedarf beziehen wir weitere Fachdisziplinen direkt in die Versorgung ein. So können wir auch bei komplexen Krankheitsverläufen umfassend behandeln, ohne dass die Patientinnen und Patienten dafür in ein anderes Krankenhaus verlegt werden müssen", sagt Dr. Volker Ziegler, Chefarzt der Klinik für neurologische Frührehabilitation und neurologische Intensivmedizin.Das Behandlungskonzept erfordert die enge Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen. Ärztinnen und Ärzte, speziell qualifizierte Intensivpflegekräfte sowie Fachkräfte aus Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie stimmen ihre Maßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen ab. Die ärztliche Leitung und medizinische Verantwortung für die neurologische Intensivstation liegen gemeinsam bei Dr. Hassan Soda, Dr. Volker Ziegler und Dr. Michael Schneider, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme.Auch die Angehörigen werden nach Möglichkeit frühzeitig einbezogen. Sie können wichtige Hinweise zur Versorgung geben und benötigen zugleich Orientierung und Unterstützung bei der Planung der nächsten Schritte. Nicht bei allen Patientinnen und Patienten lässt sich die künstliche Beatmung vollständig beenden. Ist weiterhin eine maschinelle Atemunterstützung erforderlich, hilft der klinikeigene Sozialdienst bei der Organisation der Anschlussversorgung. Diese kann beispielsweise eine außerklinische Beatmung im häuslichen Umfeld oder die Betreuung in einer spezialisierten Intensivpflegeeinrichtung umfassen.Erneute Zertifizierung bestätigt spezialisierte BehandlungsstrukturenDie neurologische Intensivstation hatte die DGAI-Zertifizierung erstmals 2022 erhalten. Bei der erneuten Prüfung bewertete die Fachgesellschaft unter anderem die Behandlungsabläufe, die personelle Ausstattung, die Qualifikation der Verantwortlichen sowie die räumlichen und technischen Voraussetzungen.Mit der erneuten Zertifizierung bestätigt die DGAI, dass die neurologische Intensivstation die Anforderungen an eine spezialisierte Weaning-Behandlung weiterhin erfüllt. Betroffene profitieren von etablierten Behandlungsabläufen und der Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams. Gelingt die Rückkehr zur selbstständigen Atmung, kann dies ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstständigkeit und - abhängig vom weiteren Krankheitsverlauf - zurück in die häusliche Umgebung sein.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6393334