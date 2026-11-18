Die Märkte sind nervös, die beste Zeit für eine Short-Attacke. Das muss Deutz heute schmerzlich feststellen. NINGI Research geht auf den Motorenbauer los und der Kurs bricht ein. Was ist dran an den Vorwürfen?Nvidia überzeugt Wall Street: KI-Boom kennt keine Grenzen! Nvidia liefert Rekorde am laufenden Band. Der KI-Chipriese hat seinen Quartalsumsatz mehr als verdoppelt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Auch der Ausblick lässt aufhorchen. Für das laufende Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar, plus oder minus drei Prozent. Das liegt deutlich über den Markterwartungen von knapp 125 Milliarden US-Dollar. Operativ scheint Nvidia nichts zu …

Den vollständigen Artikel lesen ...