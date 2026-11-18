Vaduz (ots) -Das Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur hat im Herbst 2026 gemeinsam mit dem Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft und den Gemeinden die dritte landesweite Sträuchertauschaktion durchgeführt. Ziel war es, die Bevölkerung für das Thema Neophyten zu sensibilisieren und sie dazu zu ermutigen, die eigenen Gärten naturnaher und lebenswerter für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu gestalten.Rege TeilnahmeDie Bewohnerinnen und Bewohner Liechtensteins konnten gebietsfremde Sträucher aus ihrem Garten zur kostenlosen professionellen Entsorgung in den Werkhof ihrer Gemeinde bringen und sie dort gegen einheimische, ökologisch wertvolle Sträucher aus dem Landesforstbetrieb eintauschen. So wurden im Rahmen der diesjährigen Sträuchertauschaktion rund 1'800 einheimische Sträucher bestellt und rund 1'500 gebietsfremde Sträucher zurückgebracht.Gebietsfremde SträucherBei Neophyten wird zwischen invasiven und nicht-invasiven Arten unterschieden. Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die den einheimischen Pflanzen und Tieren schaden. Sie verbreiten sich sehr rasch und verdrängen dadurch die einheimische Flora und Fauna. Zu den invasiven gebietsfremden Sträuchern, auf welche die Sträuchertauschaktion ausgelegt ist, gehören zum Beispiel der Kirschlorbeer, der Sommerflieder und der Essigbaum. Nicht-invasive Neophyten wie der Thuja oder die Forsythie breiten sich zwar nicht unkontrolliert aus, sind aber häufig ökologisch wertlos und bieten den einheimischen Tieren kaum Nahrung oder Lebensraum. Oft finden sich auch diese exotischen Sträucher in unseren Gärten.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943675