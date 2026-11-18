Hamburg (ots) -Olli Dittrich gilt als Meister der Verwandlung und einer der besten zeitgenössischen Schöpfer von Kunstfiguren. Anlässlich seines 70. Geburtstags am 20. November blickt die Dokumentation "Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" hinter die vielen Facetten seiner Charaktere auf den Menschen selbst.Für die Dokumentation begleiten Eric Friedler (Regie & Autor) und Fritz Frey (Co-Autor) den vierfachen Grimme-Preisträger an wichtige Orte seines Lebens und zeigen die einzigartige Karriere eines Ausnahmekünstlers, der bis heute die deutsche Comedy-Szene und das Unterhaltungsfernsehen prägt. Ganz ohne Kommentar verwebt das Porträt Ausschnitte aus Dittrichs Schaffen mit den Entstehungsgeschichten seiner Figuren und Humoresken.Juliane von Schwerin, Leiterin des Programmbereichs Gesellschaft (NDR): "Olli Dittrich ist kein Mann für den Schenkelklopfer. Oft merkt man erst eine Sekunde später, wie hintergründig und lustig seine Sätze sind. Sein Humor ist leise und er kann sich mit präzisem Handwerk in Figuren verwandeln wie kaum ein anderer. Dittsche ist ikonisch, nicht nur in Hamburg. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, Olli Dittrich und seine Kunst mit diesem Film zu würdigen."Seinen großen Durchbruch feiert Dittrich in den 1990er-Jahren an der Seite von Wigald Boning bei "RTL Samstag Nacht". Mit dem arbeitslosen, biertrinkenden Philosophen "Dittsche" erschafft er 2004 eine zeitlose Kultfigur im Frottee-Bademantel, die bis heute Millionen begeistert. Ebenfalls mit Wigald Boning bildete er die Kultband "Die Doofen". 2006 stürmt Olli Dittrich zudem mit seiner Band Texas Lightning die Charts und holt Platin-Status.Zahlreiche Wegbegleiter und prominente Fans würdigen gegenüber dem mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilmer Eric Friedler seine herausragende Bedeutung für den deutschen Humor - darunter Sandra Hüller, Matthias Brandt, Bjarne Mädel, Marius Müller-Westernhagen, Bastian Pastewka, Esther Schweins, Wigald Boning, Hugo Egon Balder, Cordula Stratmann, Jon Flemming Olsen und Reinhold Beckmann."Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" ist eine Produktion von Eco Documentaries im Auftrag von NDR, SWR und RBB.Sendehinweis: 20. November 2026, 22:20 Uhr 'Das Erste' zum 70. Geburtstag von Olli Dittrich - (60 Minuten). Eine ausführlichere Version (90 Minuten) ist ab dem 20. November in der ARD Mediathek verfügbar.Weiteres Bildmaterial finden Sie unter ARD Foto. Die Dokumentation steht im NDR Vorführraum zur Ansicht zur Verfügung.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6393343