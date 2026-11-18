Microsoft, Apple, NSA: In den USA haben sich in den vergangenen Tagen IT-Ausfälle gehäuft. Alles selbstverschuldet oder handelt es sich doch um Cyberangriffe? Mit der Beantwortung einiger einfacher Fragen kannst du den Unterschied erkennen. In den USA häufen sich seit Mitte November 2026 IT-Ausfälle, von denen Millionen Nutzer:innen weltweit betroffen sind. So fielen mehrere Cloud-Dienste von Microsoft aus, darunter Outlook und Teams. Auch bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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