Wenn Menschen Youtube-Inhalte zusammen anschauen, kann das als Co-View gezählt und neuerdings auch angezeigt werden. Das betrifft aber nicht alle Geräte. Die Videoplattform Youtube hat ein großes Update für die View-Zählung in petto - schon wieder. Erst im Sommer wurde eine Metrikanpassung für die View-Zählung vorgestellt. Seit dem 24. August genügt auf Youtube schon der Start eines Videos, damit ein View gezählt wird. Jetzt kommt eine Neuerung für ...

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