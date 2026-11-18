LAS VEGAS, USA (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Mit dem Black Friday und der bevorstehenden Weihnachtszeit rücken ein gemütliches Zuhause und passende Geschenke für Familie und Freunde in den Mittelpunkt. Die internationale Lifestyle-Marke Garvee startet ihre Jahresendaktion mit zeitlich begrenzten Rabatten auf Wohnaccessoires, Weihnachtsdekoration, elektrische Kinderfahrzeuge und praktische Schneeräumgeräte.1. Festliche Atmosphäre und Weihnachtsdekoration- Garvee 90 cm hoher, fertig dekorierter künstlicher Weihnachtsbaum (https://www.amazon.de/dp/B0FNKJ6B3X?maas=maas_adg_2698320107F9F2169C7654B87B4EDE6E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Der kompakte Weihnachtsbaum eignet sich ideal für Tische, Beistellmöbel und kleinere Räume. Er ist bereits mit festlichem Schmuck und einem sanft beleuchteten Sockel ausgestattet. Dank der einfachen Inbetriebnahme entfällt aufwendiges Dekorieren - für eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre.Exklusiver Rabattcode: DEGARVEE10 - 10 % Rabatt.- Schneeräumgeräte für den Winter: Für die Beseitigung größerer Schneemengen bietet Garvee praktische Schneeschaufeln mit Doppelgriff sowie robuste Schneeschieber mit Metallkante. Damit lassen sich Einfahrten und Wege zuverlässig von Schnee befreien.2. Gemütlich durch den Winter: Komfort für jeden Tag- Garvee elektrische Gewichtsdecke mit Heizfunktion (https://www.amazon.de/dp/B0H1HK13WR?maas=maas_adg_2CDDECFAEFA9B5C5E48219280ADAF4CB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1): Die Decke kombiniert den angenehmen Druck einer Gewichtsdecke mit mehrstufig einstellbarer Wärme. Das weiche Material und die gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen für zusätzlichen Komfort beim Entspannen, Fernsehen oder Schlafen.Exklusiver Rabattcode: V9UWB4OY - 5 % Rabatt.- Garvee Schaukelstuhl mit Teddyfleece-Bezug und Kopfstütze (https://www.amazon.de/dp/B0HCZMP82T?maas=maas_adg_56BE50F7B9ADBE22D510E384FF617FB0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&utm_source=chatgpt.com): Der weiche, hautfreundliche Teddyfleece-Bezug, die ergonomische Schaukelfunktion und das zusätzliche Nackenkissen bieten hohen Sitzkomfort. Ideal für gemütliche Lesestunden und entspannte Nachmittage.Exklusiver Rabattcode: DEGARVEE6 - 6 % Rabatt.- Praktische Wohnaccessoires: Das Sortiment umfasst außerdem dreiteilige Bartisch-Sets, rustikale Holzregale mit fünf Ebenen, Schminktische mit LED-Beleuchtung und besonders leise Katzenlaufräder aus Holz. Damit lassen sich Wohnräume funktional und stilvoll gestalten.3. Weihnachtsgeschenke für Kinder: Spielspaß im Freien- Garvee 12V Elektro-Kinderbagger mit 4-in-1-Funktion (https://www.amazon.de/dp/B0H3ZV9DK1?maas=maas_adg_EBAA424379CDF3B8FBD4436C13671B04_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): Der elektrische Kinderbagger bietet ein realistisches Fahrerlebnis mit leistungsstarkem Antrieb und beweglicher Baggerschaufel. Kinder können spielerisch in die Rolle eines Bauarbeiters schlüpfen - eine besondere Geschenkidee zu Weihnachten.Exklusiver Rabattcode: BAGGER5 - 5 % Rabatt.- Garvee 12V Elektro-Kinderquad (ATV) (https://www.amazon.de/dp/B0HM73DWGR?maas=maas_adg_D2AFF4219DC81D64FC6C3877D2B42374_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): Ausgestattet mit zwei Motoren, beleuchteten LED-Rädern, Musikfunktion und rutschfesten Reifen bietet das Elektro-Quad Fahrspaß auf Rasenflächen und Schotterwegen.Exklusiver Rabattcode: GARVEEQUAD5 - 5 % Rabatt. Mit seinen Black-Friday- und Weihnachtsangeboten verbindet Garvee praktische Alltagsprodukte, Wohnkomfort und Geschenkideen für die ganze Familie. Interessierte finden die Produkte auf Amazon unter dem Suchbegriff "Garvee" und können beim Kauf die jeweiligen Rabattcodes einlösen.Pressekontakt:Cherry Smith, Support@garvee.comOriginal-Content von: Garvee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182558/6393381