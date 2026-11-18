Lahr (ots) -- In Speyer, Hamburg und Sterzing brannten drei Mercedes-Elektroautos beim Laden. Laut Mercedes war keines vom laufenden Batterie-Rückruf erfasst.- Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing bestätigte Dr. Stoll & Sauer, dass dort ein Mercedes EQB brannte. Für die weiteren Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe einschlagen.- Gegenüber der US-Verkehrssicherheitsbehörde legte Mercedes zwei weitere Brandfälle in Europa offen. Beide Fahrzeuge hatten das Rückruf-Update bereits erhalten.Die Brandgefahr bei Mercedes EQA und EQB wirft neue Sicherheitsfragen auf. In Speyer, Hamburg und Sterzing sind innerhalb kurzer Zeit drei Mercedes-Elektroautos beim Laden in Brand geraten. Das geht aus einer Recherche von auto motor und sport hervor, über die der Verlag Motor Presse Stuttgart am 18. November 2026 in einer Mitteilung informierte. Mercedes bestätigte dem Magazin, dass keines der drei Fahrzeuge vom laufenden Rückruf wegen Brandgefahr betroffen war. Die Brandursache wird jeweils noch geklärt.In Sterzing ließen sich laut Feuerwehr die Türen des brennenden EQB nicht mehr öffnen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) will den Fall prüfen. Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer muss geklärt werden, ob der Rückruf ausgeweitet werden muss und ob Insassen die Türen in einer solchen Situation von innen hätten öffnen können. Im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/mercedes-eqa-und-eqb-drei-braende-ausserhalb-des-batterie-rueckrufscta-target) bietet die Kanzlei Haltern mit Batterieproblemen oder einem Rückruf eine kostenlose Ersteinschätzung an. Dabei prüft sie, welche rechtlichen Möglichkeiten und Ansprüche im Einzelfall bestehen.Sterzing: Feuerwehr bestätigte der Kanzlei das ModellDer EQB geriet am 2. November an einer öffentlichen Ladestation in Sterzing in Südtirol in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr bestätigte Dr. Stoll & Sauer auf Anfrage, dass es sich um einen Mercedes EQB handelte. Die Kanzlei veröffentlichte die Modellbestätigung am 5. November. Die Einsatzkräfte brachten den Wagen zur Kühlung in einen Wassercontainer. Verletzt wurde niemand.Laut auto motor und sport mussten die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe einschlagen, weil sich die Türen während des Brandes nicht öffnen ließen. Ob sie sich von innen hätten öffnen lassen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das KBA will nach Angaben eines Behördensprechers prüfen, ob ein weiterer Serienmangel oder ein Defekt an diesem einzelnen Fahrzeug vorlag.Mercedes räumt in US-Rückrufbericht zwei Brände nach Software-Update einMercedes hat der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA gemeldet, dass zwei Fahrzeuge in Europa in Brand geraten waren, obwohl sie das Software-Update aus dem Rückruf bereits erhalten hatten. Beide Meldungen gingen im November 2025 beim Hersteller ein. Bei einem Fall konnte Mercedes die Ursache nicht ermitteln. Die Untersuchung des anderen Falls veranlasste den Hersteller, die Wirksamkeit des Updates genauer zu prüfen. Einen der beiden Brände ordnete der SWR am 3. März 2026 einem Mercedes EQA zu, der auf dem Gelände eines Discounters in Österreich brannte.Die US-Rückrufakten zeigen, wie Mercedes vom Software-Update zum Akkutausch kam.- Im Januar 2025 meldete Mercedes in den USA den ersten EQB-Rückruf (25V050). Ein Update des Batteriemanagements sollte das Brandrisiko senken. Im Laufe des Jahres erweiterte Mercedes den Kreis der betroffenen Fahrzeuge.- Im Herbst 2025 stellte Mercedes bei einem kleinen Teil der Fahrzeuge fest, dass das Update als erfolgreich angezeigt worden war, obwohl die richtige Softwareversion fehlte. Darunter waren auch Fahrzeuge in den USA.- Im Dezember 2025 und Januar 2026 untersuchten Mercedes und sein Zulieferer Batteriezellen und Akkus, führten Versuche durch und prüften die Fertigung. Danach konnte Mercedes für einen Teil der betroffenen Fahrzeuge nicht bestätigen, dass das Update das Risiko ausreichend senkte. Am 30. Januar entschied sich der Hersteller für den Batterietausch. Der im Februar gemeldete US-Rückruf 26V073 erfasst 11.895 EQB.Im selben Bericht führt Mercedes zwei Brände auf dem US-Markt auf. Beide Fahrzeuge gehörten zum ursprünglichen Rückruf. Für die USA waren dem Hersteller bis zum Stand des Berichts keine Brände nach installiertem Update gemeldet worden. Die beiden Fälle nach dem Update, die Mercedes gegenüber der US-Behörde offenlegte, ereigneten sich in Europa.Brandfälle im ÜberblickDie Chronik stützt sich auf Rückrufakten und Medienberichte. Wo die Akten nur den Eingang einer Meldung nennen, ist dieser Zeitpunkt angegeben.- China, 2023-2024. Mercedes erhielt mehrere Brandmeldungen zu Fahrzeugen mit der Hochvoltbatterie EB330. Genaue Orte und Modellvarianten nennt der US-Bericht nicht. Eine gemeinsame Ursache ließ sich nicht eindeutig feststellen.- USA, Januar und Juni 2025. Mercedes erhielt zwei Meldungen zu Fahrzeugen aus dem ursprünglichen EQB-Rückruf. Brandorte, Varianten und konkrete Ursachen gehen aus den Akten nicht hervor.- Außerhalb der USA, Mai 2025. Mercedes erhielt weitere Meldungen über thermische Vorfälle und Brände, auch bei Fahrzeugen außerhalb des ursprünglichen Rückrufs. Orte und Modelle nennt der Bericht nicht.- Österreich, November 2025. Laut SWR brannte ein EQA mit installiertem Rückruf-Update auf dem Gelände eines Discounters. Die Brandursache ist öffentlich ungeklärt.- Weiterer Fall in Europa, im November 2025 gemeldet. Ein weiteres Fahrzeug mit installiertem Rückruf-Update brannte. Ort, Modell und konkrete Brandursache gehen aus dem US-Bericht nicht hervor.- Speyer, 16. August 2026. Ein EQA brannte beim Laden auf einem Bauhaus-Parkplatz aus. Die Feuerwehr kühlte die Hochvoltbatterie. Die Zündursache ist ungeklärt. Laut Mercedes fiel der Wagen nicht unter den laufenden Rückruf.- Hamburg-Rahlstedt, 30. Oktober 2026. Ein EQB 250 geriet beim Laden an einer Tankstelle in Brand. Die Brandursache ist ungeklärt. Laut Mercedes war ein anderer Batterietyp verbaut als bei den vom laufenden Rückruf erfassten Wagen.- Sterzing, 2. November 2026. Ein EQB brannte beim Laden an einer öffentlichen Ladestation. Die Brandursache ist ungeklärt. Laut Mercedes fiel auch dieser Wagen nicht unter den laufenden Rückruf.In Deutschland sieht der Rückruf inzwischen einen Batterietausch vorMercedes setzte zunächst auf ein Software-Update für das Batteriemanagement (KBA-Referenz 14775R). Seit Februar 2026 sieht der Rückruf 16136R den Austausch der Hochvoltbatterie bei betroffenen EQA und EQB vor. Hintergrund ist ein möglicher interner Kurzschluss in einer Batteriezelle. Bis zum Tausch sollen betroffene Halter laut Rückrufhinweisen höchstens bis 80 Prozent laden und das Fahrzeug ausschließlich im Freien abstellen. Ob die drei Brände in Speyer, Hamburg und Sterzing mit dem im Rückruf beschriebenen Defekt zusammenhängen, ist öffentlich ungeklärt.Erste Gerichte haben über Ansprüche von EQA-Käufern entschiedenDas Landgericht Dortmund wertete das konkrete Brandrisiko eines EQA 250+ in einem von Dr. Stoll & Sauer geführten Verfahren als Sachmangel. Es sprach der Klägerin 37.843,35 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu (Urteil vom 4. September 2026, Az. 3 O 300/25). Auch die Landgerichte Stuttgart und Frankfurt (Oder) entschieden in EQA-Verfahren erstinstanzlich zugunsten von Käufern. Welche Ansprüche im Einzelfall infrage kommen, etwa Nachbesserung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz, prüft die Kanzlei im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/mercedes-eqa-und-eqb-drei-braende-ausserhalb-des-batterie-rueckrufscta-target).Über Dr. Stoll & SauerDr. Stoll & Sauer ist eine Verbraucherkanzlei mit Standorten in Lahr und Stuttgart. Sie vertritt Verbraucher unter anderem bei Fahrzeugmängeln, im Abgasskandal und im Datenschutzrecht. Die Kanzleigründer führten für den Verbraucherzentrale Bundesverband die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen, die mit einem Vergleich über rund 830 Millionen Euro für rund 260.000 Verbraucher endete. Das Branchenhandbuch JUVE führt Dr. Stoll & Sauer im Bereich der Konfliktlösung.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105254/6393390