Berlin (ots) -INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben: "Statt immer neue Belastungen zu beschließen, muss die Regierung endlich bei sich selbst sparen"Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) präsentiert heute ihren neuen Spot mit der Botschaft "Weniger Staat ist mehr für Dich". Darin tritt der Staat als Mann mit schwarz-rot-goldener Krawatte auf, der den Bürgern im Alltag das Geld wegnimmt: am Küchentisch, an der Supermarktkasse, an der Zapfsäule. Mit der Beute läuft er zum Bundesfinanzministerium und verprasst sie. Der knapp einminütige Film ist ab heute unter diesem LINK (https://youtu.be/IUMhnDA_Zcw?si=szyIRcnYYTcmIyj6) zu sehen.INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben erklärt: "Der Staat greift den Menschen längst in jeder Lebenslage in die Tasche. Jeden Euro, den er nimmt, haben die Bürger weniger zum Leben. Statt immer neue Belastungen zu beschließen, muss die Regierung endlich bei sich selbst sparen."Mit dem neuen Spot knüpft die INSM an ihren Palindrom-Spot vom Mai an, dessen Text vorwärts gelesen düster und rückwärts zuversichtlich klingt. Das Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche teilte den Spot auf X. Der Post erzielte mehr als 500.000 Aufrufe und löste eine bundesweite Debatte aus, von SPIEGEL bis taz. Auf YouTube kam der Film auf mehr als 7,2 Millionen Impressions. 38 Prozent der Zuschauer sahen die ganze Langfassung von 105 Sekunden.Weil bewegte Bilder auch Menschen ansprechen, die keine Studien lesen, setzt die INSM erneut auf einen Spot. Er ist teilweise mit KI erstellt und entsprechend gekennzeichnet.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6393386