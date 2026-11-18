In den letzten Wochen glänzte die Lowe's-Aktie noch mit einer herausragenden Performance an der Börse, doch am Mittwoch ist der Kurs mit fast -4% im Minus. Konnte die US-Baumarktkette denn nicht mehr mit ihren Quartalszahlen glänzen und was sollten Anleger daraus machen? Solide Umsatzentwicklung Lowe's hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie lagen über den ...

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