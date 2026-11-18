Die Hochtief-Aktie findet nach der monatelangen Talfahrt weiterhin keinen nachhaltigen Boden. Vom Rekordhoch bei 554 € hat der DAX-Titel inzwischen rund ein Drittel seines Wertes verloren. Bereits in meiner Oktober-Analyse "Bereit für den bullischen Konter?" hatte ich das zuvor favorisierte Abwärtsziel bei 372,60 € als erreicht eingeordnet und anschließend eine mögliche Erholung skizziert. Diese blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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