Mainz (ots) -
Woche 47/26
Fr., 20.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
16.00 ZDFsportstudio live (HD/Dd 5.1/UT)
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 1. Durchgang
Übertragung aus Lillehammer/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16.55 Uhr (VPS 16.40)
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.00 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
Zusammenfassung aus Obihiro/Japan
Kommentator: Hermann Valkyser
ca. 17.10 Uhr
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 2. Durchgang
Übertragung aus Lillehammer/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Woche 48/26
Sa., 21.11.
13.00 ZDFsportstudio live
Bitte Änderungen und Ergänzung beachten:
Eishockey: DEL, 17. Spieltag
EHC Red Bull München - Kölner Haie
. . .
ca. 16.20 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
Frauen und Männer
ca. 16.30 Uhr
Shorttrack World Tour
Frauen und Männer
ca. 16.40 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
So., 22.11.
11.50 ZDFsportstudio live
. . .
Bitte Änderung beachten:
ca. 15.35 Uhr
Shorttrack World Tour
Frauen und Männer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6393393
Woche 47/26
Fr., 20.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
16.00 ZDFsportstudio live (HD/Dd 5.1/UT)
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 1. Durchgang
Übertragung aus Lillehammer/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16.55 Uhr (VPS 16.40)
heute Xpress (HD/UT)
ca. 17.00 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
Zusammenfassung aus Obihiro/Japan
Kommentator: Hermann Valkyser
ca. 17.10 Uhr
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 2. Durchgang
Übertragung aus Lillehammer/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Woche 48/26
Sa., 21.11.
13.00 ZDFsportstudio live
Bitte Änderungen und Ergänzung beachten:
Eishockey: DEL, 17. Spieltag
EHC Red Bull München - Kölner Haie
. . .
ca. 16.20 Uhr
Eisschnelllauf-Weltcup
Frauen und Männer
ca. 16.30 Uhr
Shorttrack World Tour
Frauen und Männer
ca. 16.40 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
So., 22.11.
11.50 ZDFsportstudio live
. . .
Bitte Änderung beachten:
ca. 15.35 Uhr
Shorttrack World Tour
Frauen und Männer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6393393
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