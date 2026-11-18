Mainz (ots) -Woche 47/26Fr., 20.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.00 ZDFsportstudio live (HD/Dd 5.1/UT)Weltcup SkispringenMixed Team, 1. DurchgangÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenKommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 16.55 Uhr (VPS 16.40)heute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrEisschnelllauf-WeltcupZusammenfassung aus Obihiro/JapanKommentator: Hermann Valkyserca. 17.10 UhrWeltcup SkispringenMixed Team, 2. DurchgangÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenKommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin FreundWoche 48/26Sa., 21.11.13.00 ZDFsportstudio liveBitte Änderungen und Ergänzung beachten:Eishockey: DEL, 17. SpieltagEHC Red Bull München - Kölner Haie. . .ca. 16.20 UhrEisschnelllauf-WeltcupFrauen und Männerca. 16.30 UhrShorttrack World TourFrauen und Männerca. 16.40 UhrWeltcup SkispringenMänner, 1. DurchgangSo., 22.11.11.50 ZDFsportstudio live. . .Bitte Änderung beachten:ca. 15.35 UhrShorttrack World TourFrauen und MännerPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6393393