Berlin (ots) -Ab 1. Januar 2027 sind Selbstständige beim neuen Altersvorsorgedepot förderberechtigt. Die Steuer-App Accountable hat 56 angekündigte Angebote erfasst.- Die bisher veröffentlichten Standarddepots kosten 0 bis rund 0,55 Prozent pro Jahr.- Selbstständige bekommen die Förderung nur, wenn sie für das Beitragsjahr eine Einkommensteuererklärung abgeben. Der zusätzliche Steuervorteil läuft über die Anlage AV.- Mindestens 56 Anbieter haben ein Altersvorsorgedepot angekündigt, 13 davon mit Preisen.Ab dem 1. Januar 2027 können Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende erstmals staatlich gefördert mit dem Altersvorsorgedepot vorsorgen. Das sind die laufenden Kosten nach Ende aller Startaktionen:- Trade Republic: 0 Euro für Depot und Sparplan, ausgewählte ETFs ohne Produktkosten- flatex (Standarddepot Core): höchstens 0,07 Prozent- Deka (Deka-Vorsorge): 0,10 Prozent- ING (Altersvorsorge-Depot Relax): 0,20 Prozent- Accountable: 0,35 Prozent- Fidelity (VorsorgeDepot): etwa 0,35 Prozent plus 1 Euro pro Monat- DWS (VorsorgeDepot ETF): 0,42 Prozent- Union Investment (UniVorsorge Basis): 0,55 ProzentAlle 56 Anbieter mit Quellen: accountable.de/blog/altersvorsorgedepot-vergleich-selbststaendige/"Am Ende sind alle Standarddepots günstig. Für Selbstständige entscheidet deshalb nicht der Preis, sondern ob Zulage und Steuererklärung ohne Zusatzarbeit laufen", sagt Tino Keller, Mitgründer von Accountable.Wie bekommen Selbstständige die Förderung beim Altersvorsorgedepot?Förderberechtigt ist, wer Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit hat, noch keine 67 Jahre alt ist und für das Beitragsjahr eine Einkommensteuererklärung abgibt. Die Grundzulage beträgt bis zu 540 Euro im Jahr, dazu kommen bis zu 300 Euro pro Kind. Über die Anlage AV kommt ein Steuervorteil hinzu. Bei 150 Euro im Monat sind es 540 Euro Zulage und bei 42 Prozent Grenzsteuersatz rund 443 Euro Steuererstattung im Jahr.Über AccountableAccountable mit Sitz in Berlin und Brüssel gestaltet seit 2019 die Steuersoftware für Selbstständige neu. Seit der Gründung wurden über 175.000 Steuererklärungen bearbeitet. Accountable hat über 40.000 Nutzer in Deutschland und über 80.000 in Europa.Pressekontakt:Tino Kellertino@accountable.euTelefon +49 30 16636901Presseinformationen und Medien-Kithttps://www.accountable.de/presse/Original-Content von: Accountable SA Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173151/6393405