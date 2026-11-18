Im Fokus: Neue Underberg Anleihe 2026/32 Die Semper idem Underberg AG hat eine neue Unternehmensanleihe aufgelegt und setzt damit ihre bislang erfolgreiche Kapitalmarktfinanzierung fort. Das Emissionsvolumen der sechsjährigen Anleihe 2026/32 (ISIN: DE000A5GS750) beträgt bis zu 45 Mio. Euro. Eine im Jahr 2028 auslaufende Anleihe des Unternehmens soll damit frühzeitig abgelöst werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder spricht CEO Michael Söhlke zudem über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die wichtigsten Umsatz- und Ergebnistreiber sowie die Herausforderungen der Getränke- und Spirituosenbranche. Anleihen Finder: Underberg begibt eine neue Unternehmensanleihe, die auch mit einem Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihen verbunden ist. Was sind die wesentlichen Ziele der neuen Emission und warum ist (schon) jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?Michael Söhlke: Wir refinanzieren die Anleihe 2022/2028, und zwar knapp zwei Jahre vor ihrer Fälligkeit. Die neue Anleihe läuft bis 2032, damit haben wir für die nächsten Jahre Planungssicherheit und unsere Fälligkeitsstruktur optimiert. Inhaber der Anleihe 2022/2028 können eins zu eins tauschen und bekommen pro Stück 5 Euro Barausgleich plus die Stückzinsen. Warum jetzt? Wir beobachten den Markt schon länger und haben uns bewusst für diesen Zeitpunkt entschieden. Die Kapitalmärkte sind liquide, und einige größere Investoren haben uns in Gesprächen selbst signalisiert, dass sie uns bereits auf ihrem internen Radar haben. Das spricht für unser Standing als Emittent. Wir sind seit 15 Jahren am Kapitalmarkt aktiv, haben acht Anleihen erfolgreich platziert, und unsere Anleihen haben sich am Sekundärmarkt gut entwickelt. Anleihen Finder: Wofür sollen die Anleihemittel neben Refinanzierungsaspekten noch genutzt werden? Wo sehen Sie erhöhten Investitionsbedarf in den kommenden Jahren? Michael Söhlke: Der Erlös ist für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2022/2028 vorgesehen. Investiert haben wir zuletzt vor allem in Rüdesheim. Dort geht im März 2027 eine neue Produktionslinie für die St. Hubertus-Tropfen in Betrieb, mit der wir die Kapazität deutlich erhöhen. Die brauchen wir, weil Hubertus seit Jahren wächst. Dazu kam die Umstellung auf SAP S/4HANA, die inzwischen abgeschlossen ist. Danach wird das Investitionsvolumen wieder etwas zurückgehen. Außerdem treiben wir die Modernisierung unserer Kernmarken Underberg und Asbach voran. Bei Underberg liegt der Fokus auf dem Underberg Espresso Herbtini, dessen Präsenz in Handel und Gastronomie wir weiter ausbauen. Und St. Hubertus-Tropfen muss keine rein deutsche Erfolgsgeschichte bleiben. Aus den nordischen Ländern, wo Lakritz besonders beliebt ist, kommen erste positive Rückmeldungen. Dort wollen wir mit der internationalen Vermarktung beginnen. ...

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