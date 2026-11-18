Als einziger echter Lichtblick im deutschen Leitindex hat sich der Modekonzern an die Spitze der Gewinnerliste gekämpft. Gestützt von einer starken charttechnischen Verfassung peilt die Aktie nun wichtige Hürden an. Doch kann das Momentum für einen nachhaltigen Anstieg gen Norden ausreichen?DAX-Spitzenreiter in schwachem Marktumfeld Während sich der breite Markt am gestrigen Handelstag von seiner verhaltenen Seite zeigte und ein Großteil der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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