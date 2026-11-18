Daten von AirHelp zeigen, dass beinahe die Hälfte der größten Flughäfen Europas sowohl im Hinblick auf Sitzgelegenheiten als auch auf das Unterhaltungsangebot unter dem weltweiten Durchschnitt liegt.

Jeder vierte der 50 größten Flughäfen Europas liegt laut Daten von AirHelp, die 279 Flughäfen weltweit abdecken, in allen vier von den Passagieren bewerteten Bereichen unter dem globalen Durchschnitt. Die Passagiere haben jeden Flughafen hinsichtlich Wartezeiten, Gastronomie, Sitzgelegenheiten und Unterhaltungsangebot bewertet. Zwölf Flughäfen, darunter Dublin, Manchester, Lissabon, London Luton und Mailand Bergamo, lagen in allen vier Bereichen unter dem globalen Durchschnitt. Nur vier Flughäfen übertrafen alle vier Durchschnittswerte: Zürich, Warschau, Neapel und Ankara.

Das Unterhaltungsangebot ist fast überall die Schwachstelle

Das Unterhaltungsangebot wurde an 45 der 50 Flughäfen am schlechtesten bewertet und wurde im Durchschnitt mit 6,5 von 10 Punkten bewertet, wobei mehr als die Hälfte der Flughäfen unter dem globalen Durchschnitt von 6,7 lag. Sieben Flughäfen erzielten weniger als 6 Punkte, darunter Manchester, Stansted, Dublin und Oslo. Die Daten deuten außerdem darauf hin, dass Passagiere, die keine Sitzgelegenheit finden, auch sonst nichts unternehmen können: 22 der 50 Flughäfen liegen sowohl bei den Sitzgelegenheiten als auch beim Unterhaltungsangebot unter dem globalen Durchschnitt. Viele Flughäfen bieten kostenpflichtige Lounges an, die beide Probleme lösen mit einem garantierten Sitzplatz, Verpflegung, WLAN und einem ruhigeren Ort zum Warten.

Die Wartezeiten in Europa bleiben hinter dem weltweiten Durchschnitt zurück

Die Wartezeiten zählen zu den Bereichen, in denen Europa am stärksten hinterherhinkt. Die Passagiere bewerteten die Wartezeiten an den größten europäischen Flughäfen mit 7,3, was unter dem weltweiten Durchschnitt von 7,5 liegt. 32 der 50 Flughäfen bleiben hinter diesem Wert zurück. Selbst große Drehkreuze wie Heathrow (7,2), Madrid (7,4) und Istanbul (7,4) liegen unter dem weltweiten Durchschnitt. Passagiere können das Schlimmste jedoch oft umgehen: Eine Studie von AirHelp ergab, dass 19 der 30 größten Flughäfen Europas eine Schnellabfertigungsspur anbieten, die allen Passagieren offensteht.

Die Organisation auf eigene Faust kostet mehr, als die meisten Passagiere erwarten

Ob Urlaub in der Sonne oder Geschäftsreise: Eine reibungslosere Reise summiert sich schnell, und die Passagiere müssen jeden Abschnitt davon selbst organisieren. Allein der Zugang zu Fast-Track-Schaltern und Lounges kostet am Flughafen Heathrow ab etwa 57 pro Person. Mobilfunkdaten im Ausland treiben die Kosten weiter in die Höhe Reisende aus dem Vereinigten Königreich, die bei EE unter Vertrag stehen, zahlen in der EU etwa 2,72 pro Tag -, ebenso wie die Reiseversicherung: Diese ist zwar stets ratsam, bedeutet jedoch zusätzliche Kosten und eine weitere Police, die verglichen werden muss.

Wir präsentieren TravelPass

Der TravelPass von AirHelp vereint diese Leistungen in einem einzigen Produkt. Er umfasst Fast-Track-Sicherheitskontrollen, Zugang zu Flughafen-Lounges, eine eSIM für mobile Daten im Ausland, Flug- und Gepäckversicherung, weltweite Krankenversicherung sowie den Entschädigungsservice von AirHelp in einem Produkt. Die gesamte Abwicklung erfolgt über die AirHelp-App, in der Passagiere außerdem ihre Flüge kostenlos verfolgen können.

Methodik

Die Zahlen vergleichen die Bewertungen der Passagiere in Bezug auf Wartezeiten, Restaurants, Sitzgelegenheiten und Unterhaltungsangebote an den 50 umsatzstärksten Flughäfen Europas mit dem Durchschnitt aller 279 Flughäfen im AirHelp Score 2026. Insgesamt wurden weltweit fast 14.300 Antworten zu Flughäfen gesammelt. Fast-Track: AirHelp fast-lane study, September 2026.

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