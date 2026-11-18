Die Sanierung der britischen Luxusmarke gewinnt an Fahrt. In Q2 stiegen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze erneut um 4 %. Es war das fünfte Wachstumsquartal in Folge. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 6 % auf 1,10 Mrd. GBP. Der bereinigte operative Gewinn hat sich von 19 auf 62 Mio. GBP mehr als verdreifacht, die entsprechende Marge stieg von 1,9 auf 5,7 %. Wichtigste Ursachen: Bessere Vollpreisverkäufe, zweistelliges Wachstum bei Oberbekleidung und Kostendisziplin. Auch der Großhandel legte um 17 % zu. Für das bis März 2027 laufende Geschäftsjahr erwartet Burberry weitere Umsatz- und Margenzuwächse. Allerdings verschlechterte sich der freie Cashflow von - 50 auf - 147 Mio. GBP. Das zeigt, dass die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist. Gerade die niedrige Gewinnmarge eröffnet aber Spielraum.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 47.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Huangs Rücktritt: Weitreichende Folgen
Pflichtinvestment im DAX
Neue Dynamik bei diesem Spezialchemiewert
Unter der Lupe: Japans Banken nach der Zinswende
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