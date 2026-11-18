"Der Aktionärsbrief"

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Die Sanierung der britischen Luxusmarke gewinnt an Fahrt. In Q2 stiegen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze erneut um 4 %. Es war das fünfte Wachstumsquartal in Folge. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 6 % auf 1,10 Mrd. GBP. Der bereinigte operative Gewinn hat sich von 19 auf 62 Mio. GBP mehr als verdreifacht, die entsprechende Marge stieg von 1,9 auf 5,7 %. Wichtigste Ursachen: Bessere Vollpreisverkäufe, zweistelliges Wachstum bei Oberbekleidung und Kostendisziplin. Auch der Großhandel legte um 17 % zu. Für das bis März 2027 laufende Geschäftsjahr erwartet Burberry weitere Umsatz- und Margenzuwächse. Allerdings verschlechterte sich der freie Cashflow von - 50 auf - 147 Mio. GBP. Das zeigt, dass die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist. Gerade die niedrige Gewinnmarge eröffnet aber Spielraum.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 47.Schlaglichter dieser Ausgabe:Huangs Rücktritt: Weitreichende FolgenPflichtinvestment im DAXNeue Dynamik bei diesem SpezialchemiewertUnter der Lupe: Japans Banken nach der ZinswendeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info