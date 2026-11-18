Bad Wimpfen (ots) -- Live-Übertragung am 21. November 2026 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn aus der Rudolf Weber-Arena Oberhausen- Ex-Tennisstar Andrea Petkovic und Content Creator Finn ("Fionntime" und "Die Lockenköpfe") treten als "Team Crivit" an- Bewegungsmarke Crivit baut Engagement im Padel-Sport weiter ausPadel gilt laut dem Internationalen Padel-Verband (FIP) als die am schnellsten wachsende Trendsportart der Welt. Dabei handelt es sich um einen rasanten Rückschlagsport, der Elemente aus Tennis und Squash vereint. Am Samstag, den 21. November 2026, feiert die "Promi Padel WM" in ihrer zweiten Ausgabe ein echtes TV-Highlight: Ab 20:15 Uhr übertragen ProSieben und Joyn das Event zur Prime Time live aus der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen.Zehn prominente Zweierteams kämpfen auf dem Court um den begehrten PadelCity Cup. In diesem Jahr bildet die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Andrea Petkovic gemeinsam mit Content Creator Finn ("Fionntime" und "Die Lockenköpfe") das offizielle "Team Crivit". Von der funktionellen Sportbekleidung bis hin zum Equipment auf dem Court sind beide Athleten mit exklusiven Limited Edition-Produkten der Bewegungsmarke Crivit ausgestattet.Einstieg leicht gemacht: Crivit positioniert sich als First Mover in der Padel-CommunityPadel-Tennis erobert die Sportplätze im Sturm. Die dynamische Mischung aus Tennis und Squash macht Spaß, trainiert die Ausdauer und lässt sich auch ohne jahrelange Vorerfahrung schnell erlernen. Unter dem Claim "Find Your Move" verfolgt Crivit genau diesen Ansatz: Die Sportmarke begleitet Menschen jedes Fitness-Levels dabei, die Freude an der Bewegung zu entdecken - ganz ohne Kompromisse bei Qualität, Funktionalität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer nach dem TV-Spektakel selbst direkt durchstarten möchte, findet auf lidl.de das passende Equipment: Die aktuelle Crivit-Kollektion bietet Einsteigern wie ambitionierten Padel-Spielern die optimale Ausrüstung für Training und Match. Pünktlich zum Event erwartet Padel-Fans zudem eine limitierte Kollektion exklusiv im Lidl-Onlineshop mit ausgewählten Highlights für den Court.Crivit baut Sportengagement im Padel konsequent aus. Mit der Präsenz bei der "Promi Padel WM" baut Crivit sein langfristiges Engagement im Racketsport gezielt weiter aus. So ist die Sportmarke bereits "Official Community Partner" und "Official Retail Partner" des "Premier Padel P2" in Düsseldorf, dem größten deutschen Padel-Turnier."Padel ist schnell, packend und für jeden zugänglich - das macht den Sport aktuell so erfolgreich", erklärt Steffen Graf, Leitung Non Food, Near Food & Ergänzungsangebote der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Mit Crivit und unserem Leitgedanken 'Find Your Move' wollen wir genau diese Begeisterung weitergeben und zeigen: Jeder kann sofort mitspielen. Die 'Promi Padel WM' bringt dieses Lebensgefühl nun zur Prime Time direkt ins Fernsehen. Andrea und Finn sind dafür unser perfektes Team: Sie verbinden sportlichen Ehrgeiz mit nahbarem Entertainment und echter Freude an der Bewegung."Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6393413