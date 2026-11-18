Frankfurt (ots) -Padel wächst rasant in Europa. Wero ebenso. Als offizieller Payment-Partner von PadelCity ist Wero bereits in der PadelCity-App verfügbar. Dort können Spieler in Sekundenschnelle Platzbuchungen, Trainerstunden und Leihausrüstung bezahlen.Wero und PadelCity bereichern das Angebot für Deutschlands wachsende Padel-Community mit exklusiven Angeboten und Veranstaltungen. Den Auftakt macht die "Promi Padel WM", bei der Stars und Spitzensportler um den PadelCity Cup antreten. Matthias Opdenhövel und Pascal Hens stehen am 21. November als Team Wero auf dem Platz - live auf ProSieben und Joyn.Die European Payments Initiative (EPI), Entwicklerin der europäischen Echtzeit-Bezahllösung Wero, und PadelCity haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Wero ist damit ab sofort offizieller Payment-Partner für die Buchung von Aktivitäten bei PadelCity, einem der führenden Anbieter von Padel-Anlagen in der DACH-Region. Kunden können die europäische digitale Bezahllösung beim Checkout in der PadelCity-App nutzen, um Padel-Plätze und Personal Trainer zu buchen und/oder Sportausrüstung zu mieten - einfach und in Echtzeit.Zwei europäische Herausforderer auf derselben Seite des NetzesPadel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten Europas. Einen Teil seiner Anziehungskraft verdankt der Sport den sozialen Kontakten, die dabei entstehen. Mit dem Ausbau seines Clubnetzes in Deutschland, Österreich und Polen schafft PadelCity weitere Orte, an denen Menschen durch Sport zusammenkommen. Bei der Platzbuchung treffen die beiden Unternehmen aufeinander. Die Partnerschaft erweitert die E-Commerce-Präsenz von Wero in Deutschland um den Sport- und Freizeitbereich. Zugleich gewinnt PadelCity einen europäischen Payment-Partner, der das Ziel teilt, über Ländergrenzen hinweg zu wachsen. Spieler in Deutschland können bereits in wenigen Sekunden und in Echtzeit bezahlen. Künftig könnten sie Wero auch bei der Buchung eines Platzes im Ausland wählen - und dabei auf Europas Seite des Netzes spielen.Team Wero live zur besten Sendezeit auf ProSiebenZwei Spieler. Ein Team. Ein Pokal, den es zu gewinnen gilt. Wero und PadelCity geben den Startschuss für ihre Partnerschaft bei der Promi Padel WM am Samstag, 21. November 2026, in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen. TV-Moderator Matthias Opdenhövel und der ehemalige Handball-Welt- und Europameister Pascal Hens treten als Team Wero an. Das von Wero gesponserte Duo spielt gegen Prominente und Spitzensportler um den PadelCity Cup - live ab 20:15 Uhr MEZ auf ProSieben und Joyn.Bei dem Turnier wird Wero als offizieller Payment-Partner von PadelCity vorgestellt. Für die Fans in der Arena ist ein exklusives Team-Wero-Erlebnis geplant.Jonathan Sierck, Mitgründer und Geschäftsführer von PadelCity: "Unsere Kunden organisieren ihre sportlichen Aktivitäten digital - von der Platzbuchung bis zur Anmeldung zu Veranstaltungen. Mit Wero ergänzen wir unsere Plattform um eine europäische Lösung, die Wahlfreiheit und Komfort bietet: Zahlungen erfolgen über das eigene Bankkonto, in wenigen Sekunden direkt in der PadelCity-App. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Wero neue Angebote und Aktionen für unsere Padel-Community zu entwickeln."Der Ballwechsel geht nach der Primetime weiter - mit Creator-Partnerschaften, weiteren Veranstaltungen und exklusiven AngebotenDie Promi Padel WM markiert den Beginn einer Partnerschaft, die über das gesamte Jahr fortgesetzt wird. Neben dem Live-Auftritt von Team Wero auf ProSieben und Joyn arbeitet Wero mit Sport-Creatorn zusammen, um Spielern zu zeigen, wie sie in der PadelCity-App mit Wero bezahlen können.Die Partnerschaft umfasst auch die internationale One Point Challenge Tour von PadelCity. Wero wird dort als offizieller Payment-Partner bei den Tourstationen und beim Finale auf Spieler und Fans treffen.Spieler können sich auf mehr freuen.Wero und PadelCity arbeiten an gemeinsamen Aktionen, exklusiven Angeboten und Erlebnissen, die der Padel-Community bei der Buchung ihres nächsten Matches einen zusätzlichen Anlass zur Vorfreude geben.Katharina Lohse, Head of B2C Marketing bei EPI Company: "Padel ist schnell erlernt, hat ein hohes Spieltempo und bietet einen wunderbaren Anlass, zusammenzukommen. Deshalb passt der Sport so gut zu Wero. Wir haben Wero gemeinsam mit Partnern aus ganz Europa entwickelt, um alltägliche Zahlungen einfacher zu machen. Mit PadelCity können wir diese Einfachheit in eine Sportart bringen, die für immer mehr Menschen zum Alltag gehört. Das Turnier gibt der Partnerschaft kräftigen Rückenwind. Und das Erlebnis geht weiter, wenn sich Spieler mit ihren Freunden zu einem eigenen Match verabreden und den Platz mit Wero in Sekundenschnelle bezahlen."Über PadelCity (www.padelcity.de)PadelCity wurde 2022 in München von Hansi Flick, Cheftrainer des FC Barcelona, dem Unternehmer und Autor Jonathan Sierck sowie den erfahrenen Serienunternehmern und Investoren Marcus Englert und Sebastian Weil gegründet. Das Unternehmen ist der marktführende Betreiber von Padel-Anlagen in Deutschland und betreibt derzeit knapp 40 Anlagen mit insgesamt rund 300 Plätzen. Die ersten Anlagen in Polen (Warschau) und Österreich (Innsbruck) wurden 2026 eröffnet; die Expansion in weitere Länder ist geplant. PadelCity verfügt aktuell über eine Community von rund 400.000 aktiven Spielern, bezogen auf die vergangenen zwölf Monate. Gemeinsam mit dem Hopp Family Office und mm sports hält PadelCity die Lizenzrechte in Deutschland für "Premier Padel", das weltweit führende professionelle Padel-Turnier. Im Februar 2026 gründete PadelCity das Schwesterunternehmen PadelCity Entertainment mit dem Ziel, führende Unterhaltungsformate im Padel-Sport zu etablieren. Der Schwerpunkt liegt auf digitaler Unterhaltung mit ausgeprägten Community- und interaktiven Elementen.Padel ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt und verbreitet sich auch im deutschsprachigen Raum rasant. Laut dem Global Padel Report von Playtomic (2026) ist die Zahl der Padel-Plätze in Deutschland seit 2021 im Jahresdurchschnitt um 81 Prozent gewachsen (CAGR). Damit zählt Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Märkten Europas. Die fünf grössten Padel-Märkte Europas sind Spanien, Italien, Schweden, Frankreich und die Niederlande. Die Rückschlagsportart verbindet Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem 10 × 20 Meter grossen Platz gespielt, der von Glaswänden und Metallgittern umgeben ist. Diese Begrenzungen sind Teil des Spiels und ermöglichen längere und dynamischere Ballwechsel. Gespielt wird in der Regel im Doppel - zwei gegen zwei.Über EPIEPI (oder European Payments Initiative) wird von 18 europäischen Banken und Zahlungsdienstleistern unterstützt. Über die Anteilseigner hinaus sind mittlerweile mehr als 50 Institutionen in Europa Mitglieder von EPI. Sie haben sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen, allen europäischen Unternehmen und Bürger:innen einen einheitlichen mobilen Zahlungsdienst anzubieten: Wero. EPI möchte europäischen Verbraucher:innen und Händler:innen ermöglichen, alle Arten von Einzelhandelsgeschäften über eine eigenständige digitale Geldbörse einfach abzuwickeln.Über WeroAuf der Grundlage von Sofortüberweisungen von Konto zu Konto (A2A) optimiert Wero den Zahlungsverkehr in Europa weiter, indem es Zwischeninstanzen in der Zahlungskette und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten eliminiert. Wero unterstützt bereits Zahlungen zwischen Privatpersonen (P2P) und führt schrittweise Zahlungen an Gewerbetreibende (P2Pro) ein. Wero ist seit 2024 für P2P-Zahlungen in Belgien, Frankreich, Deutschland und Luxemburg in Betrieb und bedient derzeit 75 Millionen Nutzer:innen. Darüber hinaus plant Wero eine Expansion nach Österreich.Für Zahlungen im Online-Handel ist Wero seit Ende 2025 in Deutschland, Belgien und Luxemburg live, in Frankreich erfolgt die schrittweise Einführung im Laufe des Jahres 2026. Zahlungen am Point of Sale (PoS) sind bereits in Belgien und Luxemburg möglich; die Einführung in weiteren Märkten ist geplant. Durch die Migration von iDEAL zu Wero in den Niederlanden sollen bis 2027 rund 15 Millionen Verbraucher hinzukommen. Zu den geplanten zusätzlichen Mehrwertdiensten gehören Kundenbindungsprogramme für Händler, wiederkehrende Zahlungen und die Verwaltung von Abonnements.EPI/Wero ist zudem Gründungsmitglied des European Network for Payments (ENP). Das Netzwerk verfolgt das Ziel, Zahlungslösungen, die zusammen rund 130 Millionen Nutzer in 13 europäischen Ländern erreichen, schrittweise miteinander zu vernetzen.Erfahren Sie mehr unter wero-wallet.eu und folgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/wero_eu/), Facebook (https://www.facebook.com/wero.eu/) und Wero's LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/wero-epi/).Pressekontakt:Katuiscia.benloukil@epicompany.euepi.germany@asset-communication.comOriginal-Content von: epi - European Payments Initiative, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183953/6393419