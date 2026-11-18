Erfahrener CFO aus der Biotech-Branche mit Erfahrung in den Bereichen Gentherapie, Diagnostik, Börsengänge und an der Wall Street verstärkt das Führungsteam

TreeFrog Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das skalierbare Zelltherapien auf Basis seiner firmeneigenen C-Stem-Technologie entwickelt, gab heute die Ernennung von James Sterling zum Finanzvorstand mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt. James Sterling tritt dem Führungsteam von TreeFrog bei und berichtet an Mark Rothera, President und Chief Executive Officer. Er ist für die Bereiche Finanzen, Investor Relations und Unternehmensentwicklung verantwortlich, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

"Ich freue mich sehr, James bei TreeFrog willkommen zu heißen. James bringt eine wertvolle Kombination aus Erfahrung als CFO in der Biotechnologiebranche und auf der Wall Street mit, die unsere Ambitionen unterstützt, TreeFrog zu einem wichtigen Partner und Arzneimittelentwickler im Bereich der regenerativen Medizin auszubauen", sagte Mark Rothera, President und Chief Executive Officer von TreeFrog Therapeutics.

James verfügt über fundierte Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte und strategische Planung in den Bereichen Therapeutika und Diagnostik. Zuletzt war er als Chief Financial Officer bei Bluebird Bio (jetzt Genetix Biotherapeutics) tätig, einem Pionier der Gentherapie mit drei von der FDA zugelassenen kommerziellen Therapien für genetisch bedingte Erkrankungen. Vor seiner Tätigkeit bei Bluebird war er Chief Financial Officer bei Renalytix plc, einem auf Nierenerkrankungen spezialisierten Diagnostikunternehmen, wo er das Unternehmen durch die klinische Entwicklung und die Markteinführung begleitete und dessen Börsengänge in Großbritannien sowie an der Nasdaq leitete. Zudem hatte er interimistische CFO-Funktionen bei Unternehmen inne, die in den Bereichen digitale Pathologie und Pharmakovigilanz tätig sind.

Zu Beginn seiner Karriere bekleidete James Führungspositionen im Investmentbanking und in der Finanzberatung und arbeitete als Unternehmensberater in der Abteilung für Unternehmensstrategie bei Booz Allen Hamilton (heute Strategy&, Teil von PwC). Er ist Mitglied des Vorstands der Star Mountain Lower Middle-Market Capital Corp., wo er den Vorsitz des Prüfungsausschusses innehat. James verfügt über einen MBA der Columbia Business School und einen B.A. der Boston University.

"Ich freue mich sehr, dem Unternehmen an diesem wichtigen Wendepunkt beizutreten. Durch die Lösung der zentralen Herausforderungen bei der Herstellung von Zelltherapien kann TreeFrog die breite Einführung regenerativer Medikamente durch Branchenpartnerschaften und die firmeneigenen Therapien vorantreiben", sagte James Sterling, Chief Financial Officer von TreeFrog Therapeutics.

Über TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das Millionen von Patienten den Zugang zu Zelltherapien ermöglichen will und über ein Leitprogramm zur Behandlung der Parkinson-Krankheit verfügt. TreeFrog verfolgt einen einzigartigen Ansatz bei der Entwicklung von Zelltherapien, indem es Biophysiker, Zellbiologen und Ingenieure für biotechnologische Produktion zusammenbringt, um die Herausforderungen der Branche zu bewältigen nämlich die kosteneffiziente Herstellung und Differenzierung hochwertiger Zellen in beispiellosem Umfang. Um seine Mission erfolgreich umzusetzen, verfolgt TreeFrog ein Geschäftsmodell, das sowohl eigene therapeutische Programme als auch strategische Partnerschaften mit führenden Biopharma-Unternehmen umfasst, um deren Zelltherapie-Initiativen zu unterstützen. Seit 2021 hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar eingeworben, um eine Pipeline von stammzellbasierten Therapien in der regenerativen Medizin voranzutreiben. TreeFrog hat seinen Sitz in Bordeaux, Frankreich, und in Cambridge, Massachusetts, USA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117856394/de/

Contacts:

Medienkontakte

Béatrice Legas beatrice.legas@treefrog.fr +33 (0)6 85 61 92 35

Chris Nardo, LifeSci Advisors, LLC cnardo@lifesciadvisors.com