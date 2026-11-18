Frankfurt am Main / Seoul (ots) -K-Pop füllt Stadien, K-Dramen begeistern ein Millionenpublikum und koreanische Kosmetik gehört längst zum Alltag in deutschen Drogerien: Die K-Wave ist weltweit angekommen. Doch wie wurde koreanische Kultur zum globalen Trend? Und warum ist Korea auch in Deutschland plötzlich so angesagt? Diesen Fragen geht Journalistin und Host Bo Hyun Kim im neuen fünfteiligen Podcast "K-Land" nach, einer Produktion des Hessischen Rundfunks (hr) und Studio Soma für ARD Sounds. Ab Sonntag, 22. November, ist der Podcast in ARD Sounds und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.Für Bo Hyun Kim ist die Erfolgsgeschichte der K-Wave auch eine persönliche Reise. Sie erinnert sich an ihre Schulzeit, in der Mitschüler ihr koreanisches Essen ablehnten und K-Pop als uncool galt. Ihre koreanischen Wurzeln empfand sie lange als Makel. Heute erlebt sie, wie genau diese Kultur weltweit gefeiert wird. Im Podcast trifft sie Menschen, die koreanische Kultur in Deutschland seit Jahren prägen und bekannt machen. Sie erzählen von ihren Anfängen, großen Erfolgen, Rückschlägen und dem Spagat zwischen deutscher und koreanischer Identität.In fünf Folgen blickt "K-Land" hinter die Kulissen des koreanischen Kulturbooms. Zum Auftakt geht es um K-Pop: Gemeinsam mit Musikmanagerin Steffi Kim beleuchtet Bo Hyun Kim den Weg von einer Nischenmusik zum internationalen Milliardenerfolg. Dabei kommen auch internationale Kooperationen und Rassismus in der Musikbranche zur Sprache.Folge zwei widmet sich dem koreanischen Essen. Mit Young Mi Park Snowden, Gründerin des Berliner Restaurants Kimchi Princess, spricht Bo über Einwanderungsgeschichte und Unternehmertum. Außerdem geht es mit Content Creatorin Yeseul Park um koreanische Rezepte und ihre Popularität in den sozialen Medien. Wie K-Dramen weltweit ein Millionenpublikum erreichen und was ihre besondere Erzählweise ausmacht, erkundet Bo in Folge drei mit Regisseurin und Produzentin Su Jin Song. Auch Vorurteile gegenüber asiatischen Produktionen und die Frage nach mehr Vielfalt in der Filmwelt werden thematisiert. In Folge vier steht K-Beauty im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Dermatologin Sie Uen Song und Alexander Strehlau von dm fragt Bo, warum koreanische Pflegeprodukte so erfolgreich sind und ob sich dadurch auch westliche Schönheitsideale verändern.Zum Abschluss richtet "K-Land" den Blick in die Zukunft: Was bleibt von der K-Wave, wenn der Hype nachlässt? In Berlin erkundet Bo mit Uh Choll Simon Lee, Geschäftsführer von KTB-Korean Town Berlin, die Pläne für ein neues Zentrum koreanischer Kultur. In Frankfurt begegnet sie außerdem Menschen der ersten koreanischen Einwanderungsgeneration und fragt nach deren Bedeutung für die K-Wave in Deutschland.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6393434